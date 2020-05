Gran Turismo 7 potrebbe arrivare su PS5 già nel 2020: a confermarlo è un post (prontamente rimosso) di una compagnia per accessori da corsa

Entro la fine del 2020, milioni di videogiocatori potranno finalmente mettere mano sulla tanto agognata PS5, la nuova generazione di console da gaming Sony. Ancora non è concesso sapere quali titoli saranno presenti già dal lancio, ma la conferenza stampa di presentazione della periferica di gioco potrebbe svelare qualcosa in più.

Nei giorni scorsi sono uscite alcune indiscrezioni sul controller DualSense, ma le novità sulla PS5 non sono finite qui. Tra i giochi che usciranno insieme alla nuova console, potrebbe esserci anche Gran Turismo 7. Un post pubblicato (e prontamente rimosso) da Next Level Racing, una compagnia che produce accessori per i racing games, ha infatti mostrato alcuni loghi di nuovi titoli. Tra questi, oltre a quelli di Ams2, F1 2020 e Dirt 5, risulta anche quello del settimo capitolo del videogame di corsa.

Gran Turismo 7 su PS5, la smentita di Next Level Racing

Il post pubblicato da Next Level Racing col logo di Gran Turismo 7 ha immediatamente scatenato centinaia di voci tra i fan della saga. Il nuovo titolo potrebbe uscire su PS5 già entro la fine di quest’anno. La compagnia di accessori per racing games, però, ha rimosso dopo pochi secondi la foto, scusandosi con tutti i suoi followers. “C’è stato un misunderstanding con i media, non abbiano nessuna informazione sul lancio del nuovo titolo di Gran Turismo“.

Le conseguenti azioni della compagnia australiana, in realtà, sembrano essere una semplice conseguenza di alcuni richiami da parte dei creatori di Gran Turismo, che non volevano ancora svelare nulla. Uno scivolone che alimenta le voci sull’uscita del videogame sulla console di nuova generazione.

