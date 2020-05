Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si è espresso in merito al possibile vaccino anti-Coronavirus.

Il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, ha annunciato alcuni aggiornamenti sul tema vaccini. Come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, Ranieri Guerra ha sostenuto che al momento ci sono circa 80 candidati in fase di sviluppo in tutto il mondo. Tra questi, una piccola parte (cinque o sei) hanno già superato la prima fase, quella di verifica.

Ranieri Guerra, le cui parole sono state riportate da Adnkronos, ha tenuto a precisare che “se le cose vanno magnificamente bene”, dunque guardando la situazione con sguardo d’ottimismo, potremmo avere, entro il primo trimestre 2021 candidati molto seri. Questi ultimi, fa sapere Guerra, potrebbero entrare in commercio entro la fine del primo semestre, dunque, entro giugno 2021.

Direttore aggiunto Oms parla di vaccino

Il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha annunciato, con cauto ottimismo, nuovi aggiornamenti circa la situazione vaccini. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Di Martedì e riportata da Adnkronos, il direttore ha parlato anche dell’influenza stagionale. Ciò che può risultare importante, tiene a precisare Guerra, è vaccinarsi, in autunno e inverno, “contro influenza stagionale e pneumococco”.

Le motivazioni, spiega il direttore aggiunto Oms, risiedono nel fatto che si tratta di “due patologie che fanno rumore di fondo”. In tal senso, queste potrebbero impedire, in maniera immediata, di capire se si tratta di Coronavirus.

Il direttore ha parlato poi anche di recidività del virus. Al momento, fa sapere Guerra, non esistono casi al mondo in cui la recidiva sia stata accertata con assoluta certezza. Al momento, come riporta Adnkronos, il direttore aggiunto ha spiegato che le reinfezioni sono “errori diagnostici” legati ai test.

