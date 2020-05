L’asse Francia-Germania vede al lavoro Macron e Merkel pronti ad un piano di ricostruzione post crisi dell’Europa ben definito

L’agenzia di stampa tedesca Dpa, ha anticipato quello che è stato il “frutto” della videoconferenza tenutasi tra Macron e la Merkel. Sull’asse Francia-Germania si lavora ad un piano di ricostruzione post crisi per l’Europa dal valore di ben 500 miliardi di euro.

La cancelliera, da Berlino, ha spiegato che il recovery fund dovrà permettere ai paesi membri di uscire rafforzati, unendo le forze, dall’impatto negativo del coronavirus.

Il piano economico valutato vedrà i 500 miliardi immessi nel fondo dalle spese del bilancio dell’Ue e destinati a regioni e settori maggiormente colpiti.

LEGGI ANCHE—> Sito Inps, il garante della privacy: “Rischia una multa da 20 milioni”

Ue, il piano economico di Francia e Germania accolto da Palazzo Chigi

Da Palazzo Chigi si sono espressi a favore di quanto proposto da Macron e Merkel. Il piano viene infatti considerato un passo in avanti che va proprio nella direzione che l’Italia auspicava e che aveva richiesto già precedentemente. Ovviamente, fanno presente, questa dev’essere solo una parte di quella che sarà la somma del recovery fund.

Sulla stessa linea di pensiero c’è anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha accolto con favore la proposta di Francia e Germania. Ha detto che la Commissione terrà conto delle opinioni degli Stati membri che, ultimamente, sembrano andare tutti nella stessa direzione.

Tornando un attimo al discorso del recovery fund, stiamo parlando di un fondo grazie al quale la Commissione europea andrebbe a raccogliere fondi sui mercati, utilizzando come garanzia il bilancio europeo 2021-2027. I fondi saranno destinati ai paesi maggiormente in difficoltà e verranno resi in parte come prestiti a lunga scadenza e in parte a fondo perduto.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Germania: vacanze in Italia ancora da valutare