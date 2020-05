Per il mese di maggio, Sky ha deciso di offrire ai suoi clienti una giornata speciale, ogni settimana, in cui si potrà noleggiare un film di Primafila gratuitamente. Dopo quello della scorsa settimana, è stato annunciato il secondo Primafila day.

Sky ha annunciato, sul sito web ufficiale, la data del secondo Primafila day. Dopo quello della scorsa settimana, il prossimo sarà per domenica 17 maggio. L’iniziativa proposta dal colosso della tv è destinata a tutti i clienti abbonati a Cinema e Sport.

Come fa sapere l’emittente, nel corso dell’iniziativa Primafila Days, tutti i clienti che possiedono l’abbonamento a Cinema e Sport potranno noleggiare un film, a scelta, all’interno del catalogo “Primafila Cinema”. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, è molto semplice: Sky offrirà uno sconto di 5 euro sull’abbonamento, visibile nella prima fattura utile.

Sky: domenica 17 maggio è il secondo Primafila day

Annunciato dunque per domenica 17 maggio il secondo Primafila day. Si tratta di una giornata a settimana, fino alla fine del mese, in cui tutti i clienti in possesso dell’abbonamento Cinema e Sport, potranno noleggiare gratuitamente un film da “Primafila Cinema”.

Come leggiamo da Sky.it, l’iniziativa proposta non è cumulabile con altre promozioni in corso “ad eccezione dello sconto di 1€ per i clienti cinema”.

I film saranno disponibili solamente dal catalogo “Primafila cinema”. Come fa sapere il colosso della tv, sarà direttamente Sky ad annunciare, di settimana in settimana il giorno in cui si potrà usufruire del noleggio. Al momento, è stato reso noto il giorno del secondo Primafila day, domenica 17 maggio.

