La Fase 2 entra finalmente nel vivo: ecco quanto dichiarato proprio in queste ore dal premier Giuseppe Conte all’Adnkronos.

Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il decreto legge in vista della Fase 2 e il premier Giuseppe Conte è molto soddisfatto del risultato ottenuto. Ecco quanto ammesso dal Presidente del Consiglio ai microfoni dell’Adnkronos: “Con l’approvazione del nuovo dl, entriamo nella fase 2. Sono davvero felice della grande collaborazione con le Regioni che hanno deciso di aderire al piano predisposto dal governo. Senza dimenticare il loro costante aggiornamento sui contagi e la responsabilità per la riapertura delle attività“.

Fase 2, i dati sul Covid-19 in Italia

In Italia, intanto, continua a calare il numero di morti e di contagi per Coronavirus. Al momento nel nostro paese si contano 72.070 persone positive, 31.610 morti e 120.205 guariti. Numeri che fanno ben sperare in vista della Fase 2 e della ripresa di gran parte delle attività che avverrà lunedì 18 maggio. La popolazione, però, è chiamata a non abbassare la guardia e a rispettare le regole per evitare che la situazione possa degenerare immediatamente.

