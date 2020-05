Venezia, in fiamme una fabbrica chimica a Marghera: alta colonna di fumo in aria. Il Comune avvisa la popolazione di rimanere a casa con le finestre chiuse

Venezia si è svegliata con un’alta colonna di fumo sopra il proprio cielo. La coltre molto spessa è visibile sia dalla terra ferma che in mezzo alla Laguna, e ha raggiunto centinaia di metri di altezza. Il tutto è scaturito da un incendio scoppiato all’interno della fabbrica 3V Sigma Spa, specializzata nella produzione di prodotti chimici.

Dalle prime ricostruzioni l’incendio sarebbe stato causato dallo scoppio di un serbatoio all’interno della ditta di prodotti chimici specialistici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, Milano: un terzo delle attività ha deciso di non riaprire

L’amministrazione comunale ha rilasciato poco fa una comunicazione invitando la gente a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre, almeno fino a quando la coltre non si sarà diradata.

Seguiranno aggiornamenti…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli: incendio in un deposito di Soccavo – VIDEO

#PortoMarghera #Incendio

Incendio in zona industriale a #Malcontenta

⚠ L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa pic.twitter.com/vb0zhvSnKD

— Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020