Maxi sequestro di anabolizzanti a Cagliari compiuto dai Nas. Blitz nelle palestre, grazie ad un operazione contro il doping in Sardegna.

Maxi Operazione antidoping a Cagliari, dove i Nas hanno scoperto un traffico di sostanze dopanti in alcune palestre del capoluogo, specialmente nei comuni di Villasor e Tortolì. I carabinieri, questa mattina hanno eseguito diverse perquisizioni e sequestri contro presunti personal trainer e body-builders. Infatti nelle palestre dei due comuni cagliaritani, c’era un vero e proprio traffico di sostanze dopanti, per la maggior parte si trattava di anabolizzanti.

L’indagine dei carabinieri è scattata dopo le denunce di diversi genitori, che si sono rivolti in modo anonimo alle forze dell’ordine. Infatti i genitori hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri dopo le confessione dei propri figli, a cui venivano propinate diverse sostanze nelle palestre frequentate.

Nel corso delle indagini è emerso che diversi ragazzi facevano uso di anabolizzanti su suggerimento di alcuni personal trainer. Subito dopo è anche emrso che i personal trainer propinavano anabolizzanti agli iscritti, non solo per scopi agonistici ma anche per mero edonismo.

Cagliari, l’operazione dei Nas coordinata dal Maggiore Davide Colajanni

A coordinare l’operazione svolta nelle palestre del caglairitano, ci ha pensato il Maggiore Davide Colajanni. Durante le perquisizioni dei Nas è emerso che non erano pochi i casi in cui allenatori e body builder propinavano le sostanze dopanti ai ragazzini.

Diverse erano le sostanze, tra fiale, compresse e capsule, sono state sequstrate ben 813 unità di sostanze illecite. Inoltre tali sostanze erano anche di diversa provenienza, alcune provenivano dalla Bulgaria, altre dalla Gran Bretagna ed altre ancora dall’Olanda e dalla Moldavia.

I materiali sequestrati, infine si presentavano sotto diverse forme, come steroidi e antiestrogeni. In particolare gli steroidi erano usati per le varie fasi di preparazioni alle gare di body-building. Quelli invece antiestrogeni, invece, erano usati per la fase di recupero e depurazione dell’organismo, dall’eccessivo utilizzo di steroidi.

