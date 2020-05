Il Governo, per la fase 2, starebbe pensando allo stop del vincolo di poter incontrare soltanto i congiunti. Dal 18 maggio, insieme all’apertura di bar e ristoranti, ci potrebbe essere più libertà negli spostamenti

Ad una settimana dal 4 maggio, data dell’inizio della ripartenza con la fase 2, gli italiani sono in attesa di capire i prossimi sviluppi. Il Governo è al lavoro per i prossimi provvedimenti che, sempre monitorando strettamente l’andamento dei contagi, daranno ancora più libertà ai cittadini. Oltre al tema dello spostamento tra le Regioni e quello della riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri, sarà interessante sapere come il Governo vorrà allentare le restrizioni anche dal punto di vista sociale. Finora le persone hanno potuto rincontrare soltanto i cosiddetti “congiunti“, cioè parenti o individui con cui si hanno legami affettivi stabili, ma dal 18 maggio potrebbe cambiare tutto. Secondo l’indiscrezione riportata sul sito dell’ ‘Ansa’, la maggioranza starebbe pensando, da lunedì prossimo, di eliminare i vincoli per incontrare le persone.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Fase 2, dal 18 maggio non più solo congiunti: visite anche agli amici? L’ipotesi al vaglio del Governo

Con la riapertura dei bar, ristoranti e negozi prevista per il 18 maggio, il Governo sta lavorando anche per un’ulteriore allenamento delle misure restrittive. Sono moltissime le persone che ad oggi non hanno ancora potuto rivedere gli amici, non considerati congiunti o affetti stabili dal precedente Dpcm. Ma ci sarebbe qualche ministro che spingerebbe affinché questo vincolo rimanga, perciò non è ancora ben chiaro se anche gli amici potrebbero ritrovarsi insieme, anche nei luoghi pubblici.

