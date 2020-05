L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite i suoi esponenti europei indica la possibile natura del Covid-19: scopriamo qual è

Un portavoce dell’ufficio per l’Europa dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ai microfoni dell’Adkronos ha indicato quella che potrebbe essere con molta certezza la natura del virus che non affonderebbe le radici in un laboratorio. “Tutte le prove a disposizione nostra ci suggeriscono che il virus che provoca Covid-19 abbia una fonte zoonotica. Questo ci porta a dire che il virus ha un’origine animale naturale e non è un virus manipolato o costruito in laboratorio”.

Covid 19, come sarebbe avvenuta la trasmissione

Riguardo al modo ed il momento della trasmissione del virus da animale ad uomo, il portavoce spiega come sia improbabile lo stretto contatto tra pipistrelli (animale ritenuto responsabile, ndr) ed umani. Questo porta a pensare ci sia stata un’altra specie a fare da intermediario nella trasmissione.

“Questo ospite intermedio potrebbe essere un animale domestico o selvatico o anche selvatico ma addomesticato”. Ad ora però, ammette, che non è stato ancora rilevato ma si è a lavoro proprio per questo motivo. In Cina infatti pare siano in corso numerose indagini in tal senso ma l’Oms non è coinvolta direttamente. Importanti risultati in queste ricerche potrebbero in futuro prevenire ulteriori introduzioni di virus di natura zoonotica nell’uomo.

Intanto l’agenzia con base a Ginevra ha accettato l’invito del comitato a lavorare per identificare la fonte animale del virus collaborando con organizzazioni internazionali come quella mondiale per la salute degli animali, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Si attende anche la concessione del governo cinese a svolgere ricerche in modo coadiuvato.

