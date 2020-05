Il dibattito sul Covid-19 negli Usa è sempre più acceso: Trump e gli uomini del suo governo continuano a sostenere che il virus provenga da un laboratorio. Ma Fauci smentisce le accuse

Dopo mesi dal suo arrivo nel mondo occidentale, l’origine del Covid-19 è ancora molto dibattuta. Soprattutto negli Stati Uniti, dove i sospetti che il virus sia stato creato artificialmente nei laboratori di Wuhan sono sempre più grandi. Qualche giorno fa il Segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva pubblicamente affermato di avere prove della provenienza che il Coronavirus sia tutta opera della Cina e non originatosi naturalmente tramite gli animali. Lo scontro con il Paese asiatico è sempre aperto, ma a parziale difesa di Pechino è arrivato l’Oms, ma anche all’interno degli Usa c’è chi smentisce Donald Trump e i componenti della sua amministrazione. Il noto virologo Anthony Fauci, infatti ha parlato apertamente di prove insufficienti per accusare la Cina e di evoluzione totalmente naturale.

Così il massimo esperto di malattie infettive americano e membro della task force della Casa Bianca si unisce alle idee delle comunità scientifica internazionale. In una intervista rilasciata a ‘National Geographic‘ Fauci spiega che: “Non ci sono prove scientifiche che il virus sia stato manipolato artificialmente e deliberatamente“. Al contrario, secondo il virologo, tutti gli studi portano a pensare che il Covid-19 provenga dal mondo animale, precisamente dai pipistrelli, con un salto di specie. A sostegno di questa tesi arrivano anche fonti dell’intelligence americana, raccolte dal ‘Guardian‘ e dalla ‘Cnn‘. Dunque, i sospetti sulla presunta creazione artificiale del Coronavirus, per ora sono stati seccamente smentiti.

