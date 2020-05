Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parla della ripresa della scuola: le lezioni ricominceranno a settembre, con didattica divisa tra aula e casa

La riapertura delle scuole ormai, a causa del Coronavirus, è stata rimandata direttamente dopo l’estate. La fase 2 per gli studenti di tutta Italia comincerà a settembre, periodo entro il quale il governo dovrà già aver deciso le modalità per consentire di tornare tra i banchi con la massima condizione di sicurezza. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, ai microfoni di ‘Sky Tg24‘ ha dichiarato che il piano è quello di dividere in due le classi con metà degli alunni presenti a scuola e l’altra metà a seguire le lezioni online da casa. Anche se la Azzolina ha precisato di non aver mai parlato di “doppi turni“.

Scuola, la fase 2 inizia a settembre: il piano del ministro Azzolina per le lezioni

In questo modo si dividerebbero le classi in due gruppi, che si alterneranno nella presenza fisica a scuola e nel collegamento a distanza. “Non possiamo far tornare gli studenti a scuola, con classi di 28-30 ragazzi – ha spiegato Azzolina – non possiamo permetterci le classi-pollaio“. Il ministro prosegue:”A settembre si deve tornare a scuola, i ragazzi hanno il diritto di tornare a studiare, vale anche per le elementari”. Si pensa, dunque, ad una didattica “mista”, con le aule che saranno frequentati in modo alterno per non creare gli assembramenti. Sul problema dell’abbandono scolastico: “L’Italia ha dei tassi superiori alla media, stiamo lavorando per far sì che non aumenti, nessuno deve rimanere indietro”.

