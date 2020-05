Covid-19, la carenza di vitamina D provoca più mortalità: uno studio preliminare in Gran Bretagna sembra stabilire un collegamento



Covid-19, la carenza di vitamina D provoca più mortalità. Una tesi sulla quale stanno studiando diversi ricercatori. Se ne erano occupati già all’Università di Torino, all’inizio della pandemia da Coronavirus non arrivanmdo però a collegamernto certi. Ora arriva un nuovo studio portato avanti in Gran Bretagna che sembra in realtà confermare l’ipotesi.



Al momento sono disponibili solo i risultati preliminari della ricerca studio da parte del Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust del Regno Unito insieme all’Università dell’East Anglia. Sembrano indicare come la carenza di vitamina D possa essere associata a una mortalità più elevata nei pazienti con Covid-19. Non è ancora chiaro però se debba essere consigliato di assumere realmente degli integratori per precauzione contro il contagio.

Esiste veramente una connessione tra il contagio da Covid-19 e la carenza di vitamina D? Gli esperti britannici hanno esaminato i dati già raccolti sui livelli medi di vitamina D nei cittadini di 20 Paesi in tutta Europa. Numeri che sono stati confrontati con i tassi di mortalità di Covid-19 nelle stesse nazioni. L’analisi statistica delle cifre ha rivelato un collegamento significativo. Le aree che hano registrato i più alti tassi di mortalità da Covid-19 hanno le concentrazioni medie più basse di vitamina D nella popolazione generale.

Vitamina D, la carenza aumenta il contagio? Non esiste una prova certa

Ma quali sono i valori incriminati? In Europa il il livello medio di vitamina D era di circa 56 mmol / L (cioè nanomoli/litro, l’unità di misura convenzionale). Ma questi valori medi nella popolazione anziana di Spagna, Italia e nei paesi nordici scendevanmo a 26 nmol / L, 28 nmol / L e 45 nmol / L. ER la scienza dice che sotto quota 30 la carenza è grave.



Uno studio da prendere con attenzione ma anche con la dovuta cautela. Infatti un conto può essere la correlazione tra i due elementi e un altro il rapporto causa-effetto. La popolazione, specie quella anziane, di Paesi come Italia e Spagna infatti potrebbe porteggersi da rischio di mortalità da Covid-19 in altro modo. E questo renderebbe l’assunzione di integratori inefficace. Anzi, potenzialmente potrebbe causare altri problemi di salute a causa di un’integrazione non necessaria.



La vitamina D normalmente è prodotta dalle cellule della pelle quando siamo esposti al sole. E regola la quantità di calcio e fosfato nel corpo. Ma possiamo aumentare la sua presenza anche con una dieta sana. Mangiando ad esempio pesce come salmone, sgombro e tonno. O anche anche olio di fegato di merluzzo, tuorlo d’uovo, burro e formaggi grassi. Quindi, nel dubbio, se non esistono controindicazioni specifiche portiamoci avanti con il lavoro in vista del prossimo inverno.



