Durante questi mesi di pandemia sono triplicate le vendite di cannabis light nel nostro paese: lo studio

In questi mesi contornati dall’epidemia da coronavirus, in Italia le vendite di cannabis legale sono schizzate verso l’alto. I motivi? Possono essere tanti, ma di sicuro influisce il fatto che i pusher di marijuana illegale (in Italia) sono “fermi”. L’azienda EasyJoint ha proposto un questionario agli acquirenti per capire di più in merito a consumi ed ai motivi connessi ad esso in questo periodo. Tra il 14 ed il 19 aprile in 1500 hanno ammesso di aver raddoppiato l’utilizzo con la quarantena.

In base ai dati del negozio online, si nota che fino a gennaio del 2020 il consumo era di 2.93 grammi a settimana mentre ora si è sui 4.01 grammi. Il consumo di un grammo massimo a settimana ha visto una riduzione del 10%. Questi, ora sono passati verso i 5 grammi settimanali. Il 7% ne fa uso, settimanalmente, per un numero tra i 5 ed i 10 grammi. A superare questa soglia sono il 4%.

Cannabis light, i motivi del massiccio utilizzo

Tra le motivazioni che portano all’acquisto della cannabis, ve ne sono diverse ed alcune collegate proprio alla quarantena. Principalmente il 23% dice di usarla per superare l’ansia, mentre il 20% per migliorare la qualità del sonno. Tra coloro che la utilizzano per migliorare l’umore, vi è un innalzamento del 23%.

L’87% ha ammesso che la cannabis ha aiutato in questo periodo ed inoltre, per il 50% di questi, ha contribuito in modo specifico a superare meglio situazioni di ansia e stress.

Luca Marola, fondatore di EasyJoint nel 2017, spiega che, in base alle testimonianze ricevute, può afferma di aver aiutato le persone per quel che riguarda il loro benessere psicofisico. Poi fa una sorta di appello: “Sta ora alle istituzioni farsi carico di risolvere l’annosa questione sulla liceità della vendita della cannabis light, valutando gli impatti non solo economici ma anche culturali per trovare insieme una soluzione”.

LEGGI ANCHE—> Fase 2 parchi: riaprono Villa Borghese e Villa Pamphilj, ma con i droni