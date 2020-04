Le previsioni meteo parlano di un’instabilità su Isole e zone montuose: possibili nubi e temporali sparsi. Le temperature massime sono in lieve calo

Le previsioni meteo vedono un tempo instabile che permetterà l’arrivo, nelle prossime ore, di temporali sparsi soprattutto sulle Isole e zone montuose. Le temperature massime invece vanno diminuendo, ma di poco. Possibili piovaschi in serata soprattutto tra Piemonte ed alta Lombardia.

Il Centro-Nord sarà dunque caratterizzato da un tempo nuvoloso, mentre sul Meridione dovrebbe esserci per lo più un tempo soleggiato. Non si escludono però possibili rovesci su Campania, Sicilia e Sardegna. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Venti generalmente deboli o moderati.

Meteo, le previsioni per domani 29 aprile

Per domani, mercoledì 29 aprile, dovrebbe esserci un tempo nuvoloso al Nord, sui settori tirrenici e sulla Sicilia. Si avranno invece schiarite al Nord-Ovest, sulla zona adriatica ed in Sardegna. Ci saranno possibili rovesci sulla Lombardia, Umbria, Lazio ed al Nord-Est. In serata temporaneo miglioramento ovunque. Venti moderati di Libeccio su tutti i mari di Ponente, in prevalenza deboli altrove.

Giovedì 30 Aprile

La giornata di giovedì dovrebbe essere caratterizzata da bel tempo su tutto il paese, tranne qualche eccezione. Le temperature saranno stabili rispetto ai giorni precedenti. Venti forti provenienti da Sud-Ovest.

Venerdì 1 maggio torna il cielo velato o poco nuvoloso fino al pomeriggio, alla sera invece si ristabilirà il sereno. Temperature in leggero rialzo. Venti molto forti provenienti da Sud-Ovest del paese con un’intensità fino a 56km/h.

Temperature minime e massime

Ancona 14.6/23.8

Aosta 8/18.7

Bari 13.9/20.7

Bologna 14.7/21.8

Cagliari 13.9/23

Campobasso 9.4/19.1

Catanzaro 11.7/17.8

Firenze 12.5/21

Genova 13.5/17.7

L’Aquila 6.8/19.5

Milano 13.1/22.5

Napoli 15/20.7

Palermo 15.1/22.2

Perugia 9.4/18.7

Potenza 8.2/17.6

Roma 13.4/20.1

Torino 12/21.9

Trento 7/17.1

Trieste 13/21.5

Venezia 12.7/22.5

