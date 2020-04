Increscioso episodio di violenza in provincia di Torino: un uomo si rifiuta di indossare la mascherina in fila al supermercato, aggredisce la cassiera a pugni

Il Covid-19 ci impone ormai di adottare stringenti misure di sicurezza ormai da quasi due mesi e gli animi della gente in questa fase sono quantomai surriscaldati. Così a Gassino Torinese, in provincia di Torino, un uomo di 51 anni ha persone le staffe mentre era in coda per entrare al supermercato. Fuori dal locale della catena Penny Market, sulla strada della Val Cerrina, l’uomo si era rifiutato di indossare la mascherina, nonostante l’invito da parte dell’addetto alla sicurezza del punto vendita di rimettersela. Da lì è partita la lite, con l’uomo che ha cominciato a dare in escandescenze.

Covid-19, in coda al supermercato si rifiuta di indossare la mascherina: aggredita la cassiera

Dopo l’intimazione del personale della sicurezza del supermercato ad indossare la mascherina, per evitare una potenziale diffusione del contagio di Covid-19, l’uomo ha iniziato l’escalation di violenza, sfondando con un pugno la porta del locale. Prima è stato lo stesso addetto a cercare di calmarlo, dopodiché è intervenuto il direttore del punto vendita ed una cassiera, che ha rimediato qualche colpo dal 51enne. L’uomo, residente a Gassino, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Castiglione Torinese, sopraggiunti sul posto. Alla fine l’aggressore ha dovuto rinunciare a fare la spesa e certamente gli verranno chiesti i danni per il pugno con cui ha sfondato la porta del supermercato.

