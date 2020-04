Una ricetta per la vera pasta alla Carbonara preparata per quattro persone

Scopriamo come cucinare un’ottima pasta alla Carbonara per quattro persone, con questo semplice procedimento. Una ricetta da leccarsi i baffi.

INGREDIENTI

400 g spaghetti

200 g guanciale

2 tuorli uova

Sale q.b.

Pepe q.b.

120 g Pecorino

Preparazione della ricetta della pasta alla Carbonara

Mettere a bollire una pentola con acqua, salare non appena arriva all’ebollizione ed aggiungere gli spaghetti. Non dovranno stare molto tempo, è bene toglierli un paio di minuti prima di quanto indicato se si vuole una cottura al dente.

Intanto che gli spaghetti cuociono come preferite, tagliate a dadini il guanciale di maiale (in mancanza di questo tradizionale, può essere sostituito con della pancetta). Successivamente metterlo in una padella, senz’olio, a soffriggerlo nel suo stesso grasso. Quando il guanciale sarà parzialmente sciolti aggiungete dell’acqua di cottura – non troppa – e lasciar cuocere a fuoco moderato per circa 10 minuti

Mentre gli spaghetti ed il guanciale continuano a cuocersi, sbattete in un recipiente due tuorli d’uovo, con pecorino, sale e pepe nero.

Scolate la pasta e fatela saltare nella padella con il guanciale bollente. Per finire, spegnete la fiamma e unite le uova preparate col formaggio, amalgamandole finché non realizzate un pasto cremosissimo.