Il mondo della musica piange la scomparsa prematura del rapper americano Fred The Godson, morto per le complicanze del Covid-19. Era amico con Gue Pequeno

Lutto nel mondo della musica. A soli 35 anni è morto il rapper americano Fred The Godson, all’anagrafe Frederik Thomas. Il cantante era affetto da Covid-19 e, secondo la stampa degli Usa sarebbe morto proprio per le complicanze causate dal virus. L’artista del South Bronx era ricoverato da due settimane e le sue condizioni di salute sono sembrate subito gravi. Fred qualche giorno fa aveva pubblicato una sua foto su Instagram, mentre era attaccato ad una maschera di ossigeno. A stroncarlo, però, sarebbero stati dei problemi renali dovuti al propagarsi del Coronavirus.

Covid-19, il rapper Fred The Godson morto a causa di complicanze del virus: il ricordo dei colleghi

Il Covid-19, purtroppo, ha causa un’altra vittima illustre. Fred the Godson, pseudonimo di Frederik Thomas, ci ha lasciati a soli 35 anni per le complicanze causate dal virus. L’artista, originario di New York, è stato ricordato da alcuni suoi colleghi. Il suo amico Gue Pequeno, ha postato una storia su Instagram dove compare Fred con un cuore spezzato, mentre l’altro rapper Dj Self ha scritto su Twitter: “Eri amato…riposa in pace fratello mio”. Thomas è uno dei 16.400 deceduti soltanto nello stato di New York, mentre il bilancio delle vittime in tutti gli Usa è salito a 49.845.

