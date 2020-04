Il prossimo 4 maggio cominceranno ad allentarsi le misure di lockdown e forse l’autocertificazione Covid sarà necessaria soltanto per uscire dalla propria Regione

C’è grandissima attesa in Italia per la fine del lockdown, imposto dal governo per fermare i contagi da Covid-19. Dopo quasi due mesi chiusi in casa, finalmente i cittadini sono pronti a ricominciare, anche se in modo graduale, a tornare alla normalità. Finora gli spostamenti, anche minimi, erano consentiti soltanto per motivi di necessità e urgenza, giustificati tramite un’autocertificazione da consegnare alle forze dell’ordine in caso di controllo. Questo documento servirà anche dopo il 4 maggio? Milioni di italiani se lo chiedono da giorno e fino ad ora non sono state fornite indicazioni ufficiali dal governo. Secondo l’indiscrezione de ‘Il Messaggero’ l’autodichiarazione potrebbe essere necessaria soltanto per gli spostamenti fuori Regione.

Covid-19, autocertificazione solo per spostamenti fuori Regione? L’indiscrezione

Quante volte in queste settimane abbiamo dovuto compilare e stampare i moduli di autocertificazione per giustificare i nostri spostamenti da casa? Dal 10 marzo, data del primo modello, al 26 sono stati fatti 4 aggiornamenti, l’ultimo dei quali comprendeva anche l’indicazione delle regioni di partenza e di arrivo. Proprio i viaggi fuori dai confini del proprio territorio regionale potrebbero essere soggetti ancora a limitazioni e, dunque, a giustificazioni valide (lavoro, salute o necessità). L’ipotesi è quella che il governo, allo studio minuzioso della “fase 2 “, toglierà l’obbligo di autocertificazione per i movimenti all’interno dello stesso Comune e della stessa Regione. Per viaggiare in altri territori nazionali, forse, bisognerà attendere ancora una o due settimane.

