Calciomercato Juventus, Paratici fiuta il colpo dall’Atletico Madrid: aggiornamenti importanti in casa bianconera in vista della prossima stagione.

In casa Juventus continuano le grandi manovre di calciomercato in vista della prossima stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris segue con attenzione diversi profili, ma la priorità resta un centrocampista giovane e di sicuro affidamento. Un centrocampista come Thomas Teye Partey, meglio noto come Thomas, 26enne ghanese di proprietà dell’Atletico Madrid. Il 26enne di Krobo Odumasi è legato ai ‘Colchoneros’ da un contratto fino al 30 giugno 2023 ed è uno dei pupilli del tecnico Simeone, ma la sua permanenza in Spagna non appare per nulla scontata. Il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, lo sa bene ed è pronto a inserirsi in caso di buone notizie da Madrid.

Calciomercato Juventus, obiettivo Partey

Juventus, dunque, pronta ad accelerare per Thomas Partey nonostante la super concorrenza. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Marca’, i campioni d’Italia in carica avrebbero individuato proprio nell’ex Almeria il rinforzo ideale per la mediana a disposizione di Sarri, ma a Madrid sarebbero al lavoro per blindarlo. Thomas potrebbe rinnovare l’attuale contratto con conseguente adeguamento dell’ingaggio: tra le altre cose, proprio la dirigenza spagnola avrebbe intenzione di aumentare il valore della clausola rescissoria che attualmente ammonta a 50 milioni di euro. In Premier League sarebbero pronti a fare follie per il suo cartellino con Manchester United e Arsenal in primissima fila, ma la Juventus ha tutta l’intenzione di iscriversi alla corsa per uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo.

