La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che prevede solo membri interni nella commissione per l’esame di maturità

Arrivata un’altra modifica, rispetto alla modalità tradizionale, per quelli che saranno gli esami di stato di quest’estate. La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha firmato un’ordinanza ritenuta necessaria a causa dello stato in cui versa il paese colpito dal coronavirus duramente.

In sostanza, le commissioni non saranno composte da membri esterni ma solo da sei interni eccezione fatta per il presidente. Con questa scelta, spiega la ministra, si dà la possibilità agli studenti di essere valutati da chi li conosce in quello che si è rivelato un anno scolastico molto particolare. Poi ribadisce come la volontà sia quella, sì, di un esame di stato quanto più serio possibile che però possa tener conto delle difficoltà affrontate.

I presidenti che, per l’appunto, saranno esterni, verranno nominati dagli uffici scolastici regionali. I commissari, invece, dai consigli di classe. Vi sarà ovviamente un equilibrio tra tutte le discipline di ogni indirizzo.

Esame di maturità, ecco come sarà impostato

Dopo che è definitivamente saltata la possibilità di un ritorno in classe prossimamente, si è deciso che l’esame verterà solamente su una prova orale e quindi senza le prime due prove scritte. Stiamo parlando quindi di un maxi colloquio che potrebbe durare anche un’ora e che dovrebbe prevedere esercitazioni e/o traduzioni di testi. Tutto questo, ovviamente, avverrà online tramite apposite piattaforme già utilizzate in questi ultimi mesi. Una delle più utilizzate è Microsoft Teams.

I 30 punti degli scritti saranno quindi in parte inseriti nella valutazione dell’orale ed un’altra parte corrisponderà a quello che è stato il percorso dello studente nell’ultimo triennio. Per i candidati, al momento della prova, c’è anche la possibilità che spieghino l’esperienza in alternanza scuola lavoro.

