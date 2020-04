Canada, aereo atterra in autostrada per un problema meccanico: ecco il video che sta spopolando in rete proprio in queste ore.

Davvero incredibile quanto avvenuto in queste ore in Canada. Un piccolo aereo – stando a quanto riferito da ‘Repubblica.it’ – sarebbe infatti atterrato sull’autostrada 40 a Quebec City a causa di un problema meccanico. Il pilota, che per fortuna è rimasto illeso, avrebbe chiesto il permesso ai vigili del fuoco del posto prima di effettuare la rischiosa e spettacolare manovra mentre sopraggiungevano diverse autovetture sulla strada. Il traffico è stato immediatamente bloccato per circa un’ora mentre il velivolo veniva portato fuori dall’autostrada. Ecco il Video che sta spopolando proprio in queste ore in rete:

