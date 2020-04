Coronavirus, nel Regno Unito esteso il lockdown per altre 3 settimane: ad annunciarlo è in questi minuti il Primo Segretario Dominic Raab.

Adesso non ci sono più dubbi: nel Regno Unito il lockdown è stato prorogato per altre 3 settimane. Ad annunciarlo è in questi minuti il Primo Segretario Dominic Raab, chiamato a sostituire temporaneamente Boris Johnson. Ecco le sue parole: “Qualsiasi modifica alle misure di distanziamento sociale ora rischierebbe un aumento significativo delle infezioni, nonché un secondo picco e un aumento del numero di decessi. Di conseguenza, il governo manterrà le attuali misure in atto per altre tre settimane“.

Coronavirus, la situazione nel Regno Unito

Attualmente, il Regno Unito è il sesto paese al mondo per numero di casi positivi (104.133) e al quarto posto per numero di decessi (13.729). Numeri ancora particolarmente significativi per un paese che, proprio in questi giorni, ha fatto registrare una crescita del numero di casi positivi e delle morti. Da qui, la scelta do Dominic Raab di prolungare il lockdown per altre tre settimane in attesa di novità importanti in tal senso.

