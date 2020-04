A causa del Coronavirus anche il sistema calcio è in grave crisi: secondo Transfermarkt ci saranno 9 miliardi di perdite nei valori di mercato dei calciatori

Il Coronavirus si è abbattuto ormai in quasi tutti Paesi del mondo e una delle conseguenze dopo quella sanitarie sarà una grave crisi economica. Anche un mondo ricco come quello del calcio non è indenne da questo tornado e i club stanno facendo già i conti con i danni nel futuro. Uno dei primi impatti del Covid-19 e, di conseguenza, dello stop delle competizioni sportive, è la drastica riduzione del valore di mercato dei calciatori, connessa anche alla mancanza di liquidità delle società. Secondo quanto riportato dal sito specializzato tedesco ‘Transfermarkt‘ ha stimato una perdita totale di oltre 9 miliardi di euro.

Coronavirus, anche il calcio in crisi: calano le quotazioni di mercato, 9 miliardi di perdite

Ancora non sono quantificabili le conseguenze negative del Coronavirus a medio lungo termine, ma tra rescissioni, tagli di stipendi e altre normative in fase di studio, la disponibilità economica dei club si ridurrà sensibilmente. Per questo le prossime sessioni di calciomercato saranno molto più “povere” . Transfermarkt, specializzato sui dati e le statistiche dei calciatori delle società, ha stimato una perdita totale di 9,2 miliardi sulla quotazione dei calciatori. A causa della crisi economica e del calo della Borsa (molti club sono quotati sui mercati finanziari) la carenza di liquidità porterà molto probabilmente i prezzi ad abbassarsi rispetto al recente passato. Il taglio del valore sarà in media del 20% (solo del 10% per i calciatori più giovani) e per fare un esempio pratico Lionel Messi oggi varrebbe “solo” 112 milioni invece che 140, mentre Cristiano Ronaldo 60 (-15) . Il più prezioso rimane il francese Kilyan Mbappe con un valore stimato di 180 milioni (-20).

