In mancanza di disinfettante per le mani, in Turchia hanno trovato un metodo alternativo per contrastare il Coronavirus: l’acqua di colonia

Da quanto la pandemia del Coronavirus è esplosa, in tutto il mondo è iniziata la caccia ai disinfettanti. In Italia, soprattutto durante i primi giorni di allarme, l’Amuchina era diventata un oggetto introvabile, con prezzi alle stelle e richiesta fuori dal normale. Anche in altri Paesi, la caccia al disinfettante continua, e si studiano metodi alternativi.

In Turchia hanno trovato un metodo alternativo: l’acqua di colonia. Simbolo della cultura turca e odore facilmente riconducibile a quella cultura, la colonia sarebbe anche un ottimo disinfettante per mani. Questo grazie alla sua elevata gradazione alcolica, in grado di eliminare buona parte di germi e batteri. Lo scorso 11 marzo si è espresso a riguardo addirittura il Ministro degli Esteri turco, che ha sottolineato come effettivamente l’acqua di colonia possa essere un ottimo sostituto del tradizionale disinfettante gel.

Turchia, è caccia all’acqua di colonia: vendite alle stelle

Secondo quanto dicono ormai da qualche settimana in Turchia, l’acqua di colonia sarebbe un efficace sostituto del disinfettante per mani classico. Una volta sparsa la voce, i media locali hanno spinto la notizia, facendo crescere a dismisura la richiesta del tradizionale profumo turco. Se già prima le vendite erano molto alte, adesso sono schizzate alle stelle. Secondo quanto riportato dall’Economista, un e-shop online ha registrato un incremento delle vendite pari al 3.400%.

Ma non solo. Anche gli empori e i tradizionali negozi che si trovano per le vie delle città turche sono stati letteralmente presi d’assalto dai cittadini. Code di ore e ore per riuscire ad accaparrarsi una boccetta di acqua di colonia turca, che è passata dall’essere un simbolo di ospitalità turco a un efficace disinfettante.

