Coronavirus, Attilio Fontana fa il punto della situazione: ecco quanto ammesso in queste ore dal presidente della Regione Lombardia.

E’ la regione più colpita in Italia dall’emergenza Coronavirus con la bellezza di 31.265 persone attualmente positive e 10.261 morti, ma anche la Lombardia sembra mostrare qualche leggero miglioramento rispetto alle scorse settimane. A prendere la parola adesso è il presidente della Regione, Attilio Fontana, nel corso del programma ‘Centocittà’ su ‘Radio1’: “I numeri sono ancora un po’ così, ma sono sicuro che presto avrà inizio la discesa verticale“.

Coronavirus, le parole di Fontana

Fontana, poi, ha proseguito: “Negli ultimissimi giorni la gente ha risposo bene, rimanendo a casa. Se tutti continuiamo su questa strada, interromperemo definitivamente questo contagio. IL Covid-19 è stato molto violento in Lombardia perché forse circolava già da tempo in questi territori. In tutta sincerità, credevo rallentasse più velocemente, ma spero si tratti di una questione di giorni“.

