Coronavirus, Luca Zaia commenta l’utilizzo dei farmaci sperimentali: ecco quanto ammesso in queste ore dal Presidente del Veneto.

L’emergenza Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e nel resto mondo, con il numero dei morti che purtroppo è in costante aggiornamento. In attesa dell’arrivo del vaccino, sono diversi i farmaci utilizzati per provare ad arginare il Covid-19, come confermato da Luca Zaia in queste ore. Ecco infatti quanto ammesso dal presidente del Veneto: “C’è una buona notizia: i farmaci sperimentali funzionano bene, mi riferisco a quello per l’artrite reumatoide e quello antimalarico. L’obiettivo è quello di colpire soprattutto le trombosi dei polmoni che vengono causate dal Coronavirus“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 100.269 contagi e 19.468 morti in Italia: negli Usa oltre 20mila vittime – DIRETTA

Coronavirus, le parole di Luca Zaia

Zaia, poi, continua: “Qui in Venetonon è mai accaduto che un medico dovesse decidere sul ricovero di un paziente o un altro come avviene in altri paesi che spesso vengono considerati più civili dell’Italia. Domani firmerò la nuova ordinanza, che mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Lockdown? Non esiste ormai da settimane visto che diverse imprese hanno già riaperto e lavorano regolarmente“.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24