Usa, Apple e Google insieme contro il Covid-19: tracceranno il contagio attraverso una piattaforma basata sul Bluetooth

Apple e Google stanno collaborando per aiutare le autorità a monitorare l’esposizione al coronavirus utilizzando la tecnologia Bluetooth.

I due giganti della Silicon Valley lavoreranno su una piattaforma per consentire la tracciabilità delle persone, una misura che identifica gli infetti e chi ne è venuto in contatto.

Le aziende rilasceranno per la prima volta interfacce basate su app di salute pubblica esistenti che possono funzionare su sistemi iOS o Android, seguite da una piattaforma più completa nei prossimi mesi a cui gli utenti saranno in grado di aderire.

Come funzionerà il tracciamento

Un possessore di smartphone che risulta positivo al coronavirus può inserire il proprio risultato in un’app di un’autorità sanitaria pubblica, che inserirà un “faro identificativo” anonimo, secondo una spiegazione di Google. Tale identificatore verrà quindi scambiato in modo privato con chiunque venga in contatto con l’utente a cui sia stato abilitato anche il servizio.

Le persone caricano quindi i loro record identificativi sul cloud, a seguito dei quali riceveranno una notifica se sono stati esposti a chiunque sia risultato positivo al virus.

Le autorità di tutto il mondo hanno identificato la tracciabilità dei contatti come una delle soluzioni chiave per fermare la rapida diffusione del coronavirus. Diversi governi in tutto il mondo, tra cui Israele, Thailandia e Hong Kong, stanno utilizzando la tecnologia per tracciare l’esposizione e applicare le quarantene.

Gli Stati Uniti hanno cercato soluzioni nella Silicon Valley, con Facebook e Google pronti a collaborare per il bene nazionale.

I sostenitori della privacy e gli esperti di tutto il mondo hanno segnalato le preoccupazioni relative alla tecnologia di tracciamento dei contatti. Secondo loro infatti, potrebbe essere potenzialmente utilizzato come strumento di sorveglianza una volta terminata la pandemia.

Il presidente Donald Trump ha accennato alle preoccupazioni sulla privacy quando gli è stato chiesto della partnership tra Apple e Google.

“È una tecnologia molto nuova, ed estremamente interessante, ma molte persone se ne preoccupano in termini di libertà individuale“, ha detto. “Daremo un’occhiata a quello“.

La risposta sulla privacy

Le due società fanno sapere che la privacy sarà fondamentale per i loro sforzi di tracciamento dei cittadini. Gli utenti dovranno fornire il consenso esplicito affinché la piattaforma funzioni e non verranno raccolte informazioni che possono essere utilizzate per identificare le singole persone.

