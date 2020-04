Coronavirus Usa, Donald Trump sta per prendere decisone più dura della vita: quando farà ripartire l’economia americana?

Coronavirus Usa, per Donald Trump sono i giorni delle decisioni. Da una parte il Paese sta battendo tutti i record e ha scavalcatro l’Italia come numero di morti, con i casi che hanno superato quota 500mila contagi. Dall’altra però c’è un’economia da far ripartire per non andare in recessione. E così il weekend di Pasqua che il Presidente passerà in Florida sarà quello della ripartenza



Trump deve comuinicare ufficialmente quando intende far ripartire l’economia americana, avviando la cosiddetta ‘fase-2’. Ma ha già anticopato conm grande enfasi che sarà “la più dura decisione della mia vita. Ascolto gli esperti su tutto, ho un grande rispetto per loro. Ma voglio far ripartire l’economia al più presto e speriamo di riuscire a rispettare una certa data”

President Trump will watch Easter come and go this weekend without the nation “raring to go” as a new debate buds over whether May 1 is now the target date of revival https://t.co/kghi3a4hA0 — CNN (@CNN) April 11, 2020

La data che la Casa Bianca ha in testa è il 1° maggio, a patto peràò che la situazione sia profoindamente diversa da quella attuale. Altrimenti il rischio concreto, già paventato dagli esperti, è quello di un nuiovo crollo a luglio. Quindi la ripresa dovrebbe essere solo parziale e solo in quelle zone poco toccate sino dal contagio da Coronavirus.

Coronavirus, a New York è strage Anche Los Angeles allunga la chiusura



Difficile infatti pensare di riaprire tutto in un Paese che sono nelle ultime 24 ore ha fatto registratre più di 2.100 morti, cifra record nel mondo. E ancora una volta lo stato di New York dimostra di essere l’epicentro americano della pandemia con quasi 175mila casi, quasi novemila dei quali mortali.

Così le scuole nella città di New York, come ha annuciato il sindaco Bill De Blasio, resteranno chiuse fino a settembre. La città vanta il sistema di scuole pubbliche più grande degli Stati Uniti con 1,1 milione di studenti. E gli istituti sono stati chiusi per il dilagare dsel Covid-19 già il 16 marzo scorso. Ma anche un’altra metropoli come Los Angeles e tutta la sua contea, hanno deciso di prolungare le restrizioni. Andranno avanti almeno fino al 15 maggio. Un po’ prima termineranno a San Francisco, che ha allungato di divieri fino al 3 maggio.

E intanto Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, oggi ha ufficializzato la sua rinunia alla corsa per la Casa Bianca. I somdaggi tra i Democratrici lo danno in vantaggio anche su Joe Biden, il candidato in pectore. Ma lui si è chiamato fuori: “Non correrò come vice presidente e nemmeno come presidente. So che molti lo dicono e poi non lo fanno. Ma non io non sono quel genere di persona. Resterò dove sono, faccio già il lavoro che voglio, goveratore dello Stato di New York: questo è ciò che sono, che voglio essere, che resterò. Fine della storia”.



