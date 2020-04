Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione

Venerdì 10 Aprile

06:45 – L’Onu lancia un appello attraverso il segretario generale Antonio Guterres: “Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve fronteggiare l’emergenza con unità e determinazione. E’ doveroso dare segnali in tal senso per non farci prendere dall’ansia collettiva“.

06:30 – Storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela, ai ferri corti da tempo, per il rimpatrio dei rispettivi concittadini. I turisti americani in Sud America e i venezuelani negli Usa, potranno far ritorno in patria attraverso voli con scalo a Toluca in Messico.

06:00 – Gli Stati Uniti hanno fatto registrare altri 1.783 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi sale a 16.478 secondo solo ai numeri dell’Italia.

01:30 – Salvini commenta negativamente la decisione dell’Eurogruppo: “Niente Eurobond come chiesto da Conte, ma c’è il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli“.

Giovedì 9 Aprile

23:30 – Trovato un accordo all’Eurogruppo per il sostegno ai Paesi colpiti dal Coronavirus. Niente Eurobond ma piano complessivo da circa mille miliardi di euro.

23:00 – I morti per Coronavirus negli Usa sono oggi 16.129 e i casi di contagio 454.304, secondo i dati elaborati dalla John Hopkins University.

22:45 -All’Eurogruppo raggiunto un accordo per il sostegno ai Paesi in difficoltà attraverso il MES. L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette. Ma anche cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19.

22:20 -Il messaggio che arriva in vista del prossimo weekend è chiaro: “State a casa, la Liguria è chiusa per Pasqua“. Per questro su tutto il territorio regionale sono previsti posti di blocco su strade e autostrade.

22:10 – “Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà“. Così ha twittato poco fa il commissario all’Economia Paolo Gentiloni.

21:30 – Possibile accordo in vista nella riunione dell’Eurogruppo che sta per ricomiciare in video conferenza. Italia, Francia, Germania, Olanda e Spagna avrebbero raggiunto un compromesso. La soluzione più immediata si chiama Mes ma in futuro potranno essere individuati strumenti di finanziamento innovativi.

21:15 – Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, lancia l’allarme: “Il decreto legge porterà soldi liquidi alle imprese tra quattro mesi e poi dovranno subito pagare le tasse. Sarà un disastro”, ha detto su Rete4.

21:00 – Un nuovo test effettuato all’università di Hong Kong dimostra che il virus resisterebbe una settimana sulle mascherine.

20:30 – Il premier inglese Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva. Lo conferma con una nota Downing Street spiegando che è stato riportato in reparto e qui sarà monitorato.

20:00 – Lo slittamento delle Olimpiadi al 2021 comporta vari slittamenti in altri grandi eventi. Oggi è stato annunciato che gli Europei maschili di basket si giocheranno un anno dopo il previsto, tra l’1 e il 18 settembre 2022.

19:45 – Ancora nessuna data certa sulla ripresa in fabbrica. Ma intanto Fca e sindacati metalmeccanici hanno trovato un accordo sulle misure di sicurezza da adottare nelle fabbriche. L’intesa è stata approvata anche dal virologo Roberto Burioni.

19:30 – Record di vittime a New York in un solo giorno: sono 799 i morti. >>> LEGGI L’ARTICOLO

19:00 – L’università di Oxford ha somministrato un antimalarico a 40mila medici: lo studio.

18:35 – Ross Brawn, direttore generale e responsabile sportivo del progetto Formula 1, ha parlato a ‘Sky Sport’: “Potremmo partire a luglio, possibile Mondiale con 18 o 19 GP“.

18:10 – Ecco il bollettino della Protezione Civile: “Ci sono altri 1.615 persone positive per un totale al momento di 96.877 contagi in Italia. Da registrare anche 1.979 guariti per un totale di 28.470, mentre i 610 morti delle ultime ventiquattro ore fanno salire il numero totale delle vittime a 18.279″.

17:40 – Aggiornamenti importanti per quel che riguarda la Regione Lombardia: si registrano altri 1.388 positivi per un totale di 54.802, ,mentre i nuovi morti sono 300 per un totale di 10.022 decessi.

17:20 – Il lockdown porta 47 miliardi di perdite al mese: ecco i dati Svimez.

17:01 – Vaccino Coronavirus, sperimentazione a giugno in Belgio e Germania

16:33 – Covid-19, possibile proroga delle misure di isolamento a casa fino a maggio

16:00 – La Federazione nazionale degli ordini dei medici fa sapere che il numero di vittime sale a 103, con altri 3 medici morti.

15:33 – Il governo turco con Erdogan ha preparato un disegno di legge che vieta i licenziamenti per 3 mesi

14:50 – Parma, due medici si sposano nella sala del Consiglio, con mascherina e in rispetto delle norme di sicurezza

14:30 – Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha dichiarato che sono necessarie due settimane di “coprifuoco totale”.

13:30 – Salgono i casi anche in Grecia. Nuove strette per la Pasqua Ortodossa. Leggi l’articolo

12:20 – Die Welt: “In Italia la mafia aspetta solo fondi da Ue“, la reazione del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

11:45 – In Sicilia nuove strette imposte: no a cibo a domicilio a Pasqua

11:15 – Sale a 100 il numero di medici deceduti a causa del Covid-19

10:40 – Governo pensa a riapertura parziale: “fase 2” a partire dal 4 maggio? La linea decisa

10:10 – Processi in Italia fermati fino all’11 maggio: è uno dei punti previsti dal decreto Imprese, in vigore da oggi

9:40 – In Corea del Sud comincia il nuovo anno scolastico: i professori insegneranno davanti a classi vuote, con gli studenti a casa a seguire le lezioni dal pc

9:10 – USA, fermato l’export di mascherine: la decisione presa a seguito della grave situazione che sta investendo il Paese

08:50 – Silvio Berlusconi annuncia che Forza Italia “non voterà il decreto Cura Italia“. L’ex premier ritiene le prese di posizione del Governo sul coronavirus sono “solo annunci”.

08:40 – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha definito il Mes come “uno strumento non adatto a far fronte ad un periodo di crisi come questo“.

08:00 – Aumentano i contagi in Giappone. Tokyo ha fatto registrare nelle ultime 24 ore altri 144 casi per un totale di 1.338. Complessivamente nel Paese del Sol Levante i contagiati sono 5.480.

07:20 – Il “decreto imprese” è stato pubblicato nella notte sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Nel decreto sono contenute le misure sulle garanzie statali per il credito alle imprese.

07:00 – Secondo il New York Times il coronavirus sarebbe arrivato sulla costa Est degli Usa dall’Europa e non dall’Asia. I dati derivano da uno studio sui genomi del SarsCov-2 prelevati da residenti dell’area di New York.

06:10 – Per il secondo giorno consecutivo gli Stati Uniti fanno registrare quasi 2mila vittime da Covid-19. Per la precisione 1.973, con il totale che cresce a 14.795 vittime.

05:00 – Melania Trump ha telefonato a Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica italiana. La First Lady americana “ha espresso le condoglianze per le molte vittime italiane del coronavirus“. A riportarlo in una nota la Casa Bianca.

00:00 – L’Unione Europea ha deciso di prolungare la chiusura delle proprie frontiere esterne fino al 15 maggio. LEGGI QUI L’ARTICOLO

Mercoledì 8 Aprile

23:56 – Costa Luminosa, 4 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore

23:17 – Jack Dorsey ha donato un miliardo di dollari per far fronte all’emergenza Covid-19

22:37 – Nessun morto nel Lodigiano: è la prima volta dall’inizio dell’emergenza

22:06 – Possibile proroga di ulteriori 15 giorni di quarantena

21:23 – Stop alla pallavolo: FIPAV chiude il campionato senza assegnare lo scudetto

20:50 – Negli Stati Uniti si registrano 1.939 vittime in 24 ore.

20:30 – Il Premier Giuseppe Conte non ci sta: “L’Ue si ammorbidisca o faremo senza di loro“.

19:55 – Confindustria vuole riprendere l’attività lavorativa delle regioni del Nord: “Non possiamo far spegnere il motore d’Italia”. La nota sta creando molto clamore.

19:30 – Coppia occupa abusivamente appartamento di anziani morti per il coroanvirus. Scatta subito la denuncia.

19:15 – Le Regioni attaccano la Ministra dell’Istruzione Azzolina in quanto non è stata chiara sulla programmazione dei prossimi mesi. Qui la lettera.

18:45 – Nel Regno Unito registrano 936 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 7.172.

18:15 – Importanti anche i numeri dei ricoveri: 3.693 in terapia intensiva, meno 99 rispetto a ieri, e altre 233 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali.

18:10 – Il bollettino odierno della Protezione Civile: “A oggi i contagiati sono 95.262, 1.195 in più rispetto a ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono 552, mentre c’è il record dei guariti di 2.099” >>> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

17:30 – La giornalista Lucia Annunziata è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma.

17:00 – Usa, possibili 60 mila morti entro agosto: il dato arriva da uno studio effettuato dalla University of Washington

16:40 – Neonata di 3 mesi guarita dal Covid-19: la notizia arriva da Caserta, da dove il sindaco Gianni Colella ha dato l’annuncio

16:20 – In Gran Bretagna lockdown anche dopo Pasqua: è quanto dichiarato da un portavoce di Downing Street. Al momento le restrizioni sono valide fino al 15 aprile

16:00 – “Fase 2 prima di fine maggio? Meglio di no“: lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta

15:40 – Wuhan esce dal lockdown dopo 76 giorni di quarantena: le immagini più belle

15:20 – Cina, spedite 10 milioni di mascherine all’Italia: a queste vanno aggiunti 200 ventilatori polmonari

14:50 – Boris Johnson risponde bene alle cure e non ha bisogno dell’utilizzo del ventilatore meccanico. A dichiararlo il suo portavoce a Downing Street che sottolinea come sia di “buon umore”. LEGGI QUI L’ARTICOLO

13: 45 – L’Ocse segnala un calo record per le economie mondiali. “Lo shock legato alla pandemia da Covid-19 avrà un impatto devastante su produzione, consumo e fiducia“.

13:05 – Bankitalia lancia l’allarme. Il lockdown per contenere la diffusione del coronavirus avrà un impatto molto importante sulla capacità economica delle famiglie europee. Ci saranno “profonde ricadute sulle opportunità lavorative e sulla capacità reddituale di larga parte della popolazione“.

12:57 – Cina: si teme seconda ondata. Chiusa la regione dell’Heilongjiang. Leggi l’articolo

12:02 – Morto l’ex atleta Donato Sabia, aveva 56 anni. Leggi l’articolo

10:30 – Aumentano i contagi in Russia. Il Paese ha registrato 1.175 nuovi casi nella giornata di ieri.

09:40 – Milano: riprendono i lavori della linea metro M4.

08:37 – Massimo Galli, responsabile malattie infettive al Sacco di Milano, sostiene che le mascherina chirurgiche possono essere indossate per un’intera giornata, poi vanno buttate.

07: 30 – Walter Ricciardi (Oms): “Il centro-sud potrebbe accedere alla fase 2 prima delle regioni del nord”.

06:26 – In Cina altri 62 casi con due decessi.

03:11 – Continua a preoccupare la situazione degli Stati Uniti. Ben 1939 morti in 24 ore.

Martedì 7 Aprile

23:30 -Secondo i conteggi della Johns Hopkins University i morti per Coronavirus hanno toccato quota 81.103. Il numero dei contagiati in tutto il mondo è invece di 1.413.415.

23:00 – E’ nata oggi a Milano la figlia di Mattia, il Paziente 1 di Codogno ritenuto il primo caso accertato di Coronavirus in Italia. La moglie, positiva anche lei, era stata ricoverata in osservazione e poi dimessa dall’Ospedale Sacco. La bimba si chiama Giulia.

22:55 – L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha previsto drastiche conseguenze per il lavoro. Leggi l’articolo

22.30 – Tutto italiano il test per dimostrare l’immunità da Coronavirus. Dovrebbe entrare in funzione a fine aprile.

22:22 – Anche il Giappone ha dichiarato lo stato d’emergenza.

21:40 – Maurizio Sarri, insieme ai suoi familiari e ad alcuni amici, ha deciso di donare 4mila mascherine. Saranno consegnate ai comuni di Figline e Incisa Valdarno, dove il tecnico juventino è cresciuto

21:20 – Formula 1 sempre più nel caos. A causa della pandemia rinviato anche il GP del Canada a Montreal che era in programma il 14 giugno.

21:10 – Dopo 76 giorni di chiusura totale, oggi finalmente Wuhan torna libera. Grande folla alla stazione ferroviaria e in aeroporto per lasciare la città.

20:48 – Andrea Bocelli si esibirà in concerto domenica 12 aprile nel Duomo di Milano. Il Duomo sarà vuoto e il concerto sarà trasmesso in streaming. Leggi l’articolo

20:20 – Comicnciati oggi i test sierologici nelle Rsa liguri. Saranno 12mila entro l’11 aprile, con l’obiettivo di arrivare entro metà aprile a 20 mila persone, praticamente il totale tra ospiti e dipendenti.

20:00 – Sono 607 morti per coronavirus In Francia nelle ultime 24 ore che portano il totale a 10.328.

19:40 – Sospesi i campionati A1 e A2 di basket: ecco la nostra intervista al presidente FIP, Gianni Petrucci.

19:10 – Importanti conseguenze dell’emergenza Coronavirus sul lavoro: tutti i dettagli.

18:45 – Le parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento infettivo dell’ISS: “Inizia la discesa, ma il Covid resterà tra noi“.

18:10 – Ecco il bollettino odierno del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Oggi ci sono 880 nuovi casi per un totale di 94.067 contagi attuali, mentre le nuove vittime sono 604 per un totale di 17.127 decessi. Da registrare anche 1.555 guariti, per cui il numero complessivo sale a 24.392. Calano infine anche le terapie intensive, oggi se ne registrano 106 in meno“.

17:50: Ue, nuova bocciatura dell’Olanda ai gli Eurobond. >>> LEGGI L’ARTICOLO

17:35 – Ecco la situazione nel mondo: Usa verso i 400mila casi, oltre 5mila morti in UK. >>> LEGGI L’ARTICOLO

17:15 – Secondo l’Oms “non ci sono evidenze scientifiche che l’uso della mascherina impedisca di diffondere il Covid-19”

17:00 – In Francia: “Contenimento continuerà anche dopo il 15 aprile“: ad annunciarlo è stato il primo ministro Edouard Philippe

16:30 – A Milano, il livello di inquinamento non diminuisce nonostante blocco del traffico: i dati dell’Arpa Lombardia parlano di un picco tra il 18 e il 20 marzo

16:15 – Gran Bretagna, 854 morti nelle ultime 24 ore: è il numero più alto dallo scoppio della pandemia

16:00 – Numeri in aumento anche in Svezia: i morti sono quasi 600 e oltre 7 mila contagiati.

15:40 – Wuhan torna a vivere: si riparte con l’utilizzo di un’app.

15:20 – Si è spento a 55 anni Franco Galelli, storico cameraman di Mediaset. >>> LEGGI L’ARTICOLO

15:00 – Guido Bertolaso è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex capo della Protezione Civile, attuale consulente straordinario per il Covid-19 della Lombardia era risultato positivo il 24 marzo

14:40 – Secondo un ingegnere aerospaziale: “La cura potrebbe arrivare dallo spazio”

14:10 – Boris Johnson in condizioni stabili, non ha bisogno di ventilazione meccanica: è quanto comunicato da un portavoce di Downing Street, secondo cui il Premier britannico sarebbe su di morale

13:45 – Zaia: “Elezioni in autunno? Una follia“: lo ha dichiarato il governatore del Veneto, secondo cui si dovrebbero tenere il prima possibile

13:15 – Lambrate, bare fuori da cella frigorifera in attesa di cremazione: è quanto rivelato dall’Agi, alla quale alcuni addetti del camposanto avrebbero rivelato che la cella è piena

12:40 – Lazio, parla Lotito: “Si potrebbero riprendere allenamenti“: secondo il Presidente del club biancocelesti, non ci sarebbero controindicazioni a livello sanitario

12:10 – Ue, in programma domani incontro per roadmap sulla ripresa: si parlerà di come uscire gradualmente dalle misure restrittive imposte

11:33 – Rinviati i Gran Premi del Mugello e di Catalogna, previsti per il 31 maggio e il 7 giugno

11:02 – Mattarella ringrazia pubblicamente tutti i medici ed infermieri nella Giornata mondiale della Salute

10:38 – L’American Airlines taglia tutti i voli per l’Italia fino al 25 ottobre

9:40 – Decessi sospetti in un centro per anziani a Milano, indagini per diffusione dell’epidemia ed omicidio colposo

08:55 – In Germania le ultime statistiche ufficiali parlano di 3.834 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti sale a quota 99.225. Le vittime complessive sono 1.607.

08:20 – DiaSorin ha completato al Policlinico San Matteo di Pavia tutti gli studi per il lancio del test sierologico per rintracciare la presenza di anticorpi contro il SarsCov2.

07:30 – In Corea del Sud sono 47 i nuovi casi di coronavirus con altri sei morti. Le infezioni complessive sono 10.331, mentre le vittime sono 192. Il tasso di guarigione è salito al 64,79%.

07:00 – Negli Stati Uniti sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 1.150 decessi. I nuovi contagi sono 30mila con un totale di casi di 366mila.

06:20 – La Francia insiste sul fondo di solidarietà dell’UE per mutualizzare i debiti futuri legati alla crisi del coronavirus. Il Governo francese la ritiene una condizione essenziale per il via libera all’approvazione del Mes.

06:10 – Per la prima volta in Cina non è stato registrato nessun decesso nelle ultime 24 ore. Lunedì sono stati 32 i casi di coronavirus ma tutti di “ritorno”, nessuno invece a Wuhan.

Lunedì 6 Aprile

23:45 – La nuova cura sperimentale a base di ozonoterapia a Udine sta dando risultati importanti. Vediamo come funziona.

23:10 – Tutti gli americani stanno pregando per il premier britannico Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva. Lo ha detto oggi il presidente Donald Trump durante la consueta conferenza stampa sul coronavirus.

22:40 – Si chiamerà ‘One World: Together at Home‘ il live ‘da casa’ che il 18 aprile sarà trasmesso su diverse reti in tutto il mondo. Organizza Lady Gaga, con Paul McCartney, Lizzo, Billie Eilish. E tutti i fondi andfranno agli operatori sanitari.

22:20 – Secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, Guido Bertolaso sta meglio “e credo che oggi sia uscito dall’ospedale”. Lo ha detto ospite a Rete 4.

21:30 – Boris Johnson trasferito in terapia intensiva: è risultato positivo al Covid-19 qualche giorno fa

21:15 – Conte ha annunciato firma nuovo decreto legge: “400 miliardi per le imprese, stop a molte tasse”

21:00 – Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del rinvio delle udienze in tribunale e la sospensione dei termini fino al prossimo 11 maggio.

20:50 – L’Assocalciatori boccia senza mezzi termini la proposta dei club di Serie A per la decurtazione degli stipendi definendola “irricevibile”.

20:40 – Il Premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice per organizzare la “fase 2“: presenti alcuni ministri e il comitato scientifico

20:10 – Francia, record di morti in un giorno: nelle ultime 24 ore, registrati 833 decessi

19:45 – Flash mob dei poliziotti in Inghilterra: ecco il Video.

19:15 – Accordo tra Poste e carabinieri per consegnare la pensione a casa degli over 75. >>> LEGGI L’ARTICOLO

18:40 – In Spagna funerali consentiti ma con diverse limitazioni.

18:10 – Il bollettino nazionale della Protezione Civile: “Oggi ci sono 1.941 nuovi casi e 636 morti. In totale i casi attualmente positivi sono 93.187 e le vittime totali 16.523. I guariti in Italia sono 22.837, 1.022 nelle ultime 24 ore, 3.898 pazienti ricoverati in terapia intensiva, -79 rispetto a ieri”

17:30 – Ecco il bollettino odierno della Lombardia, fornito dall’assessore Gallera: 1.089 nuovi contagi, per un totale di 15.534 nella Regione. I morti, rispetto a ieri, sono 297 in più, 9.202 in totale dall’inizio dell’epidemia.

17:00 – Le parole dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera: “Abituiamoci ad usare le mascherine per mesi“.

16:30 – Lutto in casa Guardiola, è deceduta a causa del Coronavirus la madre dell’allenatore spagnolo. LEGGI L’ARTICOLO

16:00 – Aumenta la preoccupazione in vista delle festività pasquali. Come riportato dai dati del Viminale, nel solo weekend appena trascorso infatti – complice il bel tempo – sono state 20mila le persone denunciate per la mancata osservanza dei divieti.

15:45 – Le parole del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Forse sarà possibile iniziare a uscire di nuovo tra qualche settimana“.

15:10 – Il Papa istituisce un Fondo di emergenza per aiutare le persone e le comunità che sono state colpite dall’emergenza Covid-19.

14:40 – Il Consiglio dei Ministri approva il decreto scuola.

14:10 – L’Italia attiva il satellite Ue per monitorare il territorio: ecco tutti i dettagli.

13:35 – L’assessore alla Regione Lombardia Giulio Gallera sottolinea come: “3,5 milioni di mascherine verranno distribuite in questi giorni su tutto il territorio. Dovremo abituarci ad usarle per diversi mesi“. LEGGI QUI L’ARTICOLO

12:45 – Il Dg dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Già da ieri si è messo in isolamento e continuerà a svolgere i propri compiti da casa. Anche tutti gli altri che sono venuti in contatto con lui sono in isolamento domiciliare.

11:55 – La Svezia sta valutando l’ipotesi di norme di isolamento sociale più restrittive. Leggi l’articolo

10:37 – Caserta, rientrata la rivolta scoppiata ieri sera nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Circa 150 detenuti avevano occupato un reparto dopo aver saputo di un detenuto positivo al CoVid-19.

09:40 – Stati Uniti: i dati registrati parlano di 1.200 morti nelle ultime 24 ore. Leggi l’articolo

08:30 – Gallera ha annunciato che nella giornata odierna entreranno i primi pazienti nell’ospedale Fiera di Milano.

07:32 – In Germania aumentano i casi: 3.677 nuovi casi e 92 morti nelle ultime 24 ore.

02:40 – La borsa di Tokyo apre con poche variazione.

Domenica 5 Aprile

23:40 – Con il Mondiale di Formula 1 fermo, Charles Leclerc si è sfogato vincendo il GP d’Australia virtuale, con un volante da gioco in mano. Il ferrarista è rimasto in testa dal primo all’ultimo giro della gara.

23:20 – Coronavirus, l’anno scolastico potrebbe essere già finito. L’annuncio della ministra Azzolina che ipotizza anche le soluzioni al vaglio per la maturità.

23:00 – Arriveranno domani mattina al porto di Salerno con un traghetto da Tunisi 105 italiani che erano rimasti bloccati in Africa causa Coronavirus

22:40 – Il premier britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato questa sera in ospedale. Da dieci giorni accusa sintomi di contagio da Coronavirus.

22:20 – Dramma nella Ligue 1, il massimo campionato di calci francese. Oggi è morto suicida Bernard Gonzalez, capo dello staff medico allo Stade Reims. Era stato trovato positivo al Covid-19.

21:45 – Numeri in calo anche in Francia, dove il totale delle vittime è 8.078 (2.189 nelle case di cura per anziani), ma ‘solo’ 357 nelle ultime 24 ore. Sono 28.891 i ricoverati, con 6.978 persone in terapia intensiva

21:20 – Storico discorso di Elisabetta II alla nazione. La regina ha invitato tutti all’uinita per affrontare l’emergenza Coronavirus

20:50 – Negli Stati Uniti Il numero di casi accertati da Coronavirus è salito a 321.762, più del doppio rispetto a Spagna e Italia. Le vittime sono ora 9.132.

20:30 – Terminati oggi i lavori per renedere operativo l’ospedale da campo ricavato alla Fiera di Bergamo. Da domani mattine dovrebbero essere trasferiti lì i primi malati.

20:00 – Anche la Spagna, come l’Italia, sembra enttrate nella fase di recessione da contagio. Nelle ultime 24 ore 674 morti e un totale di 130.759 casi.

19.30 – Coronavirus, in Germania tasso di mortalità è bassissimo rispetto all’Italia ed alla Spagna. Qui i 3 motivi per comprendere perché.

18:30 – Coronavirus, Sala risponde a Borrelli: “In Piemonte deve mettere mascherina”. Qui le frecciatine a distanza.

18.00 – Il bollettino quotidiano della Protezione Civile: “Oggi abbiamo 2.972 positivi in più, per un totale di 91.246, e 525 morti. Il dato delle vittime è il più basso dal 19 marzo. I dati positivi arrivano anche dal numero dei ricoverati ordinari (-61 rispetto a ieri) e nelle terapie intensive (-17). I guariti sono 21.815, 819 in più nelle ultime 24 ore”

17:30– Dopo la Lombardia, anche la Toscana obbliga l’uso della mascherina fuori da casa >>> LEGGI L’ARTICOLO

17:00 – Usa, stop a voli con aiuti sanitari: la crescente crisi interna obbliga gli Stati Uniti a fermare supporto ad altri Paesi

16:40 – Conte: “La via è quella giusta, ma difficile dire quando finirà lockdown“: a dichiararlo è stato il Premier ai microfoni di Nbc News

16:10 – Tensione in una chiesa di Roma, fedeli allontanati dalla Polizia >>> LEGGI L’ARTICOLO

16:10 – In Regno Unito 621 morti: boom di contagi, che salgono a quasi 48mila

15:40 – Scuola, a Pasqua lezioni online sospese: verrà rispettato il normale calendario accademico

15:10 – “Anche in Toscana obbligo di usare la mascherina“: lo ha annunciato il presidente della Toscana Enrico Rossi su Facebook

14:50 – Nella giornata di ieri oltre 9mila denunce: ad annunciarlo è stato il Viminale

14:20 – Buone notizie dalla Fiorentina: negativi i tamponi di Vlahovic, Cutrone e Pezzella

13:56 – Cateno De Luca, sindaco di Messina: “Chiunque intenda fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on-line”.

13:37 – Stando all’ultimo bollettino pubblicato dalla Johns Hopkins University, i morti di Coronavirus, nel mondo, sono 65.652

13:15 – Controlli a tappeto dalla polizia per 229.104 persone e 87.364 tra attività ed esercizi commerciali. 9.284 amministrative, 54 per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione, 10 per violazione della quarantena. Infine, 173 i titolari di attività o esercenti sanzionati e 27 le attività chiuse

12:30 – In Veneto sono state acquistate quasi 25 milioni di mascherine: 13,3 milioni già presenti in magazzino, 7,6 mln di tipo FFP2 e 3,7 mln FFP3

11:57 – La messa di Papa Francesco per la Domenica delle Palme in streaming nella Basilica di San Pietro tristemente deserta

11:37 – Prima domenica del mese d’Aprile gratis per i musei…online. Al via il Gran virtual tour sul sito del Mibact

11:02 – Anche a Milano ceste sospese per chi ne ha più bisogno, dopo l’esempio di Napoli anche la capitale della moda si unisce alla spesa solidale

10.40 – Roberto Speranza, ministro della salute, frena ogni forma di entusiasmo: “La situazione resta drammatica, il pericolo non è scampato e a oggi non c’è una data per ripartire”.

10.15 – Mancano ancora mascherine e vari mezzi di sicurezza, Possibile sciopero per i medici di famiglia. Lo annuncia Silvio Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale.

09:23 – Raccolte fondi non autorizzate allo Spallanzani ed all’ospedale San Camillo. I siti per la raccolta fondi sono stati oscurati e al momento sono state indagate due persone.

08:40 – A Palermo arrivano 40 tonnellate di dispositivi dalla Cina.

08:20 – In India nascono i gemelli Covid e Corona. La madre dei due neonati ha deciso di ricordare così l’emergenza mondiale.

07:45 – E’ grave la donna di 101 anni a Cuba. La paziente è la più anziana ricoverata a causa del virus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

07:28 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia: “Ci aspetterano decisioni difficili”.

07:26 – Sono ben 1,2 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre i morti sono quasi 65mila.

03:19 – Anche la cantante britannica Marianne Faithfull è stata ricoverata a causa del Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

Sabato 4 aprile

23:45 – Emergenza Coronavirus, gli italiani riscoprono la tv e premiano soprattutto le trasmissioni relisgiose: è boom di ascolti

23:30 – “Ciao, voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni”. Così Sharon Stone, vestita con la divisa della Croce Rossa italiana, ha incoraggiato con un messaggio video chi lotta contro il Coronavirus in prima linea.

23:10 – A Roma oggi diversi mezzi della polizia hanno disinfettato vie nel centro storico ma anche nei quartieri più periferici e vicino agli ospedali.

22:50 – Coronavirus, un esperimento giapponese dimostra quanto resistono le microcellule nel’aria dopo uno starnuto.

22:20 – Sempre più grave il bilancio delle vittime negli Stati Uniti che hanno ormai superato 8 mila morti. Lo riferiscono i dati della Johns Hopkins University. I casi di contagio accertati fino ad oggi sono 297.575.

22:00 – Carrie Symonds, compagna e futura sposa del premier britannico Boris Johnson, avrebbe i sintomi del Covid-19. Secondo Sky News è in isolamento a letto da una settimana, ma non è stata ancora sottoposta a test.

21:50 – Due persone sono morte a bordo della nave da crociera Coral Princess, attraccata oggi al porto di Miami. Gli accertramenti stabiliranno se sia a causa del contagio da Coronavirus. Altre cinque persone sono state sbarcate e portate in ospedale.

21:40 – Ostensione speciale, anche se virtuale, dellla Sacra Sindone alla vigilia di Pasqua. Succederà al Duomo di Torino in piena emergenza Coronavirus.

21:20 – Mascherine gratis per tutti i cittadini in Liguria. “Le consegneremo da giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai e i sindaci” ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

21:00 – Le misure del governo a favore delle imprese? Il ministro dell’Economia Gualtieri garantisce l’arrivo di prestiti fino a 800mila euro al 100% e l’aumento delle garanzie al 90% per 200 miliardi di prestiti.

20:30 – Da domani in Lombardia sarà obbligatorio l’uso della mascherina, o in alternativa una sciarpa o un foulard a protezione del volto. A riferirlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana.

19:30 – A Santa Maria Capua Vetere i carabinieri hanno sorpreso sei persone sedute al tavolino dentro a un garage trasformato in un bar. Il gestore di quedsta attività estemporaneaa è stato subito denunciato.

18.30 – La Campania stanzia 604 milioni di euro per aiutare cittadini e imprese in questa crisi sanitaria ed economica. Lo riferisce la Regione in una nota ufficiale.

18:00 – Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico nazionale.

Sono 2.886 i nuovi contagiati per un totale di 88.274 positivi, a cui si aggiungono 681 decessi per un dato collettivo di 15.362. Sono invece 1.238 i guariti, 20.996 in totale. In generale, sommando tutto da inizio crisi, siamo a quota 120.632 casi in Italia.

17:00 – Roma, aumentano i controlli: dall’8 marzo effettuati oltre 420mila controlli

16:40 – Africa, la situazione potrebbe presto peggiorare: secondo esperto “Medici non sanno usare tamponi”

16:15: “Dobbiamo resistere altre due settimane“: così il Premier spagnolo Pedro Sanchez che ha deciso di prolungare le misure restrittive

15:40 – Francia, ordinate quasi 2 miliardi di mascherine dalla Cina: lo ha dichiarato il Ministro della Salute francese Olivier Ve’ran

15:10 – In Gran Bretagna 708 morti in più: è il numero più alto dall’inizio dell’emergenza per la pandemia

14:40 – Morto poliziotto di 52 anni: faceva parte della scorta del Premier Giuseppe Conte

14:10 – In Australia via ai test sui furetti dei vaccini per Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

13:45 – Le parole del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “L’uso delle mascherine non è necessario“.

13:20 – A Potenza si ‘stampa’ moneta per fronteggiare l’emergenza.

12:50 – Infermiera positiva al Covid-19 fermata a passeggio con la famiglia >>> LEGGI L’ARTICOLO

12:41 – Il Belgio conta 1.661 nuovi casi e 140 vittime, nelle ultime 24 ore.

12:00– Ora è ufficiale: la Spagna, con 124.736 casi positivi super l’Italia nel numero dei contagi. 809 morti nelle ultime 24 ore

11:52 – Ministro Speranza: “Prima di parlare di ripresa, dobbiamo vincere la battaglia sanitaria”.

10:50 – Ecco l’annuncio della Sindaca di Roma, Virginia Raggi: tamponi anche ai senzatetto >>> LEGGI L’ARTICOLO

10:15 – Stati Uniti, è record di decessi nelle ultime 24 ore. Leggi l’articolo

09:30 – L’annuncio dell’Oms: sempre più giovani si ammalano o muoiono di Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

08:50 – Il sindaco di Napoli De Magistris difende i suoi concittadini: “Alcune vie sono molto strette e sembra ci sia grande folla. In realtà tutti stanno rispettando i divieti“. >>> LEGGI L’ARTICOLO

08:00 – Torna a parlare il Papa: “C’è anche chi approfitta del momento di dolore“.

07:30 – La polizia postale ha chiuso a Napoli il sito Testcovid19.it, un sito su cui venivano venduti tamponi e mascherine contraffatte che provenivano dalla Cina.

06:45 – Il totale delle vittime da coronavirus negli USA ha superato quota 7.000. New York è lo Stato più colpito con circa 3.000 vittime. I casi accertati nel Paese sono 277.000.

06:15 – Il ministro spagnolo per la sanità approverà nelle prossime ore una misura straordinaria sull’uso delle mascherine. Saranno raccomandate a chiunque esca di casa.

06:00 – La Cina commemora le vittime del coronavirus. Alle 10 orario locale il Paese si è fermato per tre minuti di silenzio ricordando i 3.300 morti da Covid-19.

05:00 – Trump fa sapere di non voler dare l’ordine nazionale di stare a casa. La decisione è demandata ai singoli governatori degli Stati americani che possono decidere in autonomia.

Venerdì 3 aprile

23:50 – Via libera da parte del ministero della Salute per i test rapidi sul Coronavirus. Indicate anche le categorie che hanno la priorità. – Via libera da parte delper isul Coronavirus. Indicate anche

23:00 – Ad una settimana dalla benedizione Urbni et Orbi da San Pietro, nuovo messaggio di speranza da parte di Papa Francesco.

22:20 – Dopo quasi tre ore è terminato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Conte e i presidenti di Regioni sull’emergenza Coronavirus. Tema calda quello delle ordinanze e delle misure future.

21:30 – In arrivo la firma sullo stanziamento del ‘Bonus Figli’ allargato alle famiglie con minori sotto i 14 anni. Lo ha proposto la ministra Bonetti. Ecco come funzionerà.

21:15 – Nulla di fatto nella riunione virtuale della Lega Calcio di Serie A in programma oggi. Nessun accordo sull’eventuale taglio degli stiopendi ma nemmeno sulla data di ripresa del campionato.

20:45 – Il governo sta pensando doi prorogare almeno fino al 3 maggio la chiusura dei tribunali e la sospensione dei termini nei procedimenti.

20:20 – I dati di oggi in Francia fanno salire a 59.900 i contagi con il numero totale dei morti cresciuto a 6.507.

20:00 – Un 1° maggio diverso per i sindacati. Oggi Cgil, Cisl e Uil hanno deciso oggi di sospendere sia la manifestazione nazionale prevista quest’anno a Padova come il concerto di piazza San Giovanni a Roma

19:50 – Stime davvero incredibili quelle dell’Inghilterra, che si aspetta una domenica di Pasqua con almeno mille morti.

19:20 – Appello davvero molto commovente quello che lancia una donna dell’Ecuador. Vedova del marito, vive da giorni col cadavere del suo consorte in attesa del ritiro. Qui il filmato.

18:40 – Dalla Germania è partito un videomessaggio per l’Italia. Il contenuto dell’iniziativa, però, sta suscitando parecchie polemiche. Qui il video.

18:00 – Ecco il bollettino delle Protezione Civile di oggi: “I casi totali sono 85.388, con un incremento di 2.339 casi positivi. I morti sono 766 in più, per un totale di 14.681, mentre i guariti sono 1,480 (19.758 in totale)”

17.45 – Il bollettino della Lombardia, l’assessore Gallera: “+1.455 casi positivi oggi, mentre ieri erano 1.292. Oggi, però, sono stati fatti più tamponi. Il totale dei contagiati sale a 47.520 dall’inizio della pandemia”

17:30 – E’ salito a 77 il bilancio dei medici morti per Covid-19. Oggi sono deceduti altri 4: un diabetologo, un odontoiatra, un pediatra e un medico di famiglia.

17:00 – Record di morti nel solo stato di New York, negli Usa: 526 vittime nelle ultime 24 ore

16:13 – E’ guarito il bambino di un anno di Pontey, nel valdostano, positivo al Coronavirus

15:00 – Il Vaticano ha deciso di prorogare fino al 13 aprile le misure sin qui adottate contro il Coronavirus.

14:25 – Si è spento a 85 anni il maestro delle scarpe di lusso Sergio Rossi.

13:55 – Wuhan, epicentro del Covid-19, rialza l’allerta: secondo il segretario del Partito comunista locale, il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto.

13:15 – Lutto per Fabio Rovazzi: il messaggio del cantante sui social.

12:37 – Bergamo: più dimessi che ricoverati, è la prima volta. Leggi l’articolo

12:05 – La Germania supera la Cina e diventa il quarto Paese per numero di contagi.

11:15 – Ecco quanto ammesso dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Dovremo rimanere a casa anche l’1 maggio“.

10:40 – Il presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, Silvio Garattini, non ha dubbi: “È assai probabile che il vaccino sia pronto entro la fine dell’anno“.

10:15 – In Cina si registrano 31 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore.

09:40 – Cresce il numero anche in Israele, dove i casi positivi hanno raggiunto quota 7030 mentre i decessi sono stati finora 36.

09:05 – Il premier Giuseppe Conte risponde alla von der Leyen: “Ue ad un bivio, mostrare più unità“.

08:40 – Secondo nuovi studi scientifici l’infezione da Covid-19 può avvenire anche attraverso l’aria, e non soltanto con il contatto.

08:00 – L’ONU ha approvato una risoluzione che invita alla “cooperazione internazionale” per far fronte all’emergenza da coronavirus. La Russia ha tentato invano di opporsi.

07:30 – Denunciate a Milano due persone per aver promesso di curare il coronavirus grazie all’uso di alcuni integratori. Erano responsabili di una società del settore farmaceutico.

07:20 – Una delle zone rosse degli Stati Uniti è la Louisiana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 2.700 casi con oltre 300 morti.

06:10 – Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.169 morti nelle ultime 24 ore. Rappresenta il record i vittime in un solo giorno. Superata l’Italia con 969 decessi lo scorso 27 marzo.

02:00 – In Brasile salgono i contagiati dal coronavirus. Il totale è di 7.910 casi, con un aumento di 1.074 infetti rispetto al giorno precedente.

00:00 – Chiuso il Grand Canyon per l’emergenza coronavirus negli Usa. Il parco naturalistico rimarrà inaccessibile fino a data da destinarsi. La decisione dopo che un impiegato è risultato positivo al tampone.

