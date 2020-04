Importantissima svolta in Cina: il governo, per la prima volta, elimina i cani dalla classificazione di “animali commestibili”.

Il Ministero dell’agricoltura di Pechino, nella sua ultima lista pubblicata, ha per la prima volta dato una nuova classificazione agli “amici dell’uomo”. Come riporta Agi, la Cina ha eliminato i cani dalla classificazione di “animali commestibili”. Una svolta epocale, finalmente, per un paese dove sussiste il consumo di carne di cane.

La Cina è tristemente nota per il festival della carne di cane, che si tiene ogni anno in giugno. Il festival di Yulin, nella provincia meridionale del Guangxi, è particolarmente criticato a livello mondiale per il maltrattamento di migliaia di cani. Per questo motivo, la scelta presa dal governo di Pechino può considerarsi una vera e propria svolta, dal momento che per la prima volta, i cani sono classificati come “animali domestici”.

Cina, svolta epocale: i cani non saranno più “animali commestibili”

Un momento di svolta: così la Human Society International, le cui parole sono riportate dall’agenzia di informazione Agi, ha definito la scelta da parte del governo cinese, di eliminare i cani dalla lista degli “animali commestibili”. A dir la verità, però, qualche segno di apertura, in questo senso, si era già verificato qualche giorno fa. Infatti, come leggiamo dalla fonte, la città di Shenzhen aveva deciso di vietare, a partire dal primo maggio il consumo di carne di cane e gatto (anche quest’ultima, tra le carni commestibili in Cina).

Una nota sul commercio di animali selvatici è necessaria. In base a quanto riporta Agi, questo tipo di regolamentazione ha avuto un vero e proprio slancio da quando si sono verificati i primi casi di Coronavirus, cioè da quando il governo cinese ha emesso un divieto temporaneo sul commercio di animali selvatici, possibili intermediari del virus (si pensi agli studi sui pipistrelli). L’idea è quella di rendere permanente tale divieto.

