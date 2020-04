Visti i dati riportati, la Svezia sta valutando seriamente di attuare misure più drastiche per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Coronavirus: la Svezia, come riporta Skytg24, sta seriamente valutando l’ipotesi di un lockdown totale e di mettersi dunque in linea con gli altri paesi europei (e non solo) per fronteggiare la lotta al Coronavirus. I dati, riportati ad oggi dalla John Hopkins University, parlano di quasi 7 mila contagi nel paese scandinavo (6.830, per la precisione). Il numero di decessi è salito a 401, con 205 guariti dal virus. L’aumento dei contagi ha portato le autorità svedesi a valutare la chiusura come migliore strada per fronteggiare l’emergenza.

Come riportato da Skytg24, il governo social-democratico ha chiesto maggiori poteri in caso di necessaria chiusura delle attività principali come aeroporti, mezzi pubblici, bar e ristoranti. A preoccupare maggiormente, come leggiamo dalle fonti, è la situazione nella capitale Stoccolma: in particolar modo, ciò che preoccupa è quanto si sta verificando nelle case di riposo. I moderati, invece, si sono opposti e, con ogni probabilità, sarà il Parlamento a dar voce all’ultima parola circa eventuali restrizioni.

Coronavirus: la situazione in Svezia

Fino ad ora, come riporta Skytg24, il governo svedese si è limitato ad appellarsi al senso di responsabilità della popolazione. Fino ad oggi, i cittadini svedesi hanno avuto la possibilità dunque di uscire per fare shopping o per mangiare nei ristoranti. Le linee adottate, insomma, sono state quanto meno morbide. Ora, visto il crescente numero di casi accertati (e il crescente tasso di mortalità causato dal CoVid-19) si sta seriamente valutando la scelta di misure più drastiche per fronteggiare la dura battaglia. Ad ogni modo, come leggiamo dalla fonte, nella città di Stoccolma l’attività si è ridotta del circa 70% e la capitale è pronta ad aprire un ospedale da campo che conterà 140 posti letto.

