Gemelli Corona e Covid. Questi i nomi che una mamma ha dato ai propri bambini poco dopo essere nati in India.

Il coronavirus è causa di spavento e di terrore per milioni di persone. Il virus originario di Wuhan, infatti, causa ogni ora morti in tutto il mondo, aumentando il proprio raggio di diffusione in modo incontrastabile. In tantissimi maledicono il coronavirus ed anche la parola stessa, per aver cambiato per sempre la propria esistenza. Una mamma indiana, però, non è della stessa idea. O meglio, ha preferito cercare di incanalare il coronavirus in qualcosa di più positivo, per andare avanti e ricordare questo momento. Ed è proprio per questo che dopo aver messo al mondo due bambini, li ha chiamati con dei nomi che di sicuro renderanno ogni loro incontro infinitamente interessante.

Gemelli appena nati sono stati chiamati Corona e Covid

Avranno sempre un argomento di conversazione per il resto della loro vita i giovanissimi Corona e Covid. Per simboleggiare la nascita e la speranza verso un futuro che ora come ora appare davvero difficile ed imprevedibile. In India il virus nato a Wuhan sta facendo tantissimi danni e forse questo è un segnale per chi ancora spera. In molti, però, non hanno gradito la fantasia della donna indiana, attaccandola sui social con tanta forza.

