A Biella, una signora di 104 anni ha vinto l’ennesima sfida che la vita le ha riservato, riuscendo a guarire dal Coronavirus

Da quanto la terribile pandemia del Coronavirus è esplosa a Wuhan, in Cina, i numeri relativi a nuovi casi crescono giorno dopo giorno. Partendo dal focolaio cinese, ora i Paesi maggiormente soggetti alla malattia sono senza dubbio quelli europei e gli Stati Uniti. Tra le tante storie brutte e che colpiscono in negativo, ce ne sono alcune che regalano un briciolo di speranza. L’ultima riguarda Ada Zanusso, una signora di Biella che è riuscita a guarire dal Coronavirus. Quello che colpisce è che sia riuscita a vincere questa a sfida nonostante l’età: ben 104 anni. Una prova di forza e coraggio, che dimostra come questo Covid-19 non sia imbattibile.

La storia di Ada Zanusso, sopravvissuta al Coronavirus a 104 anni

La storia di Ada Zanusso, signora nata nel 1916 e residente in una casa di riposo a Biella, ha dell’incredibile. Nonostante il Coronavirus continui ad avanzare inesorabilmente e a colpire un numero sempre più alto di vittime, ci sono storie come questa che danno speranza. “Agli inizi di marzo ha contratto i sintomi del Covid-19” spiega il figlio Giampiero: “due settimane dopo ha fatto il tampone ed è risultata positiva“. Ma, come spiegato proprio dal figlio, al momento del test la donna stava già molto meglio, dimostrando di poter superare anche questa sfida, l’ennesima nella sua vita. “Ha superato due guerre, non poteva farsi sconfiggere da un virus” ha raccontato con gioia il figlio. Anche il medico di base dell’anziana ha voluto rassicurare sulle sue condizioni: “È lucida, si sposta dal letto alla sedia e dimostra ancora la sua intelligenza con tutti“.

