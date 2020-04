Coronavirus, truffa a Torino: 500mila mascherine mai consegnate. La Guardia di Finanza ha bloccato un imprenditore reo di aver ingannato più di 250 persone

Il tema delle mascherine continua a tenere banco nel nostro paese. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio i nostri ospedali e soprattutto le forme di protezione per gli operatori. L’approvvigionamento delle maschere non è sempre filata liscia e nonostante i grandi aiuti internazionali forniti da Usa, Cina e Russia, i numeri sembrano non tornare. Anche ieri l’Ordine dei medici ha bloccato una fornitura di 500mila pezzi forniti dalla Protezione Civile ma non a norma per l’uso sanitario.

In questa confusione c’è chi ha provato ad approfittare della situazione per organizzare delle vere e proprie truffe.

La Guardia di Finanza di Torino ha scovato un business irregolare da circa 1 milione di Euro.

A farne le spese circa 250 persone raggirate, tra cui anche farmacisti, medici, infermieri e associazioni di volontariato. Non solo in Piemonte ma anche nel resto d’Italia, fino alla Basilicata.

Coronavirus, truffa a Torino: 500mila mascherine mai consegnate

Le continue richieste da parte degli acquirenti sull’arrivo dei carichi venivano liquidate dall’imprenditore con la consueta giustificazione: “Il cargo all’Aeroporto di Caselle arriverà tra qualche giorno, abbiate pazienza“. Si faceva leva sui controlli alla dogana per prendere tempo e spiegare i ritardi. Il paese da cui veniva prelevate le “presunte” mascherine era la Malesia, ma in realtà nessun ordine era mai stato effettuato. Addirittura dopo essere stato avvicinato da finanzieri in incognito, l’uomo aveva ribadito che era in procinto di fornire 20 milioni di maschere anche al Governo Svizzero.

