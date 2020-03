Coronavirus, Giuseppe Conte parla a Palazzo Chigi: il premier dovrebbe annunciare nuove strette nella vita di tutti i giorni, a cominciare dalle fabbriche

Coronavirus, il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi. Per tutto il giorno si sono inseguiti appelli al governo per un’ulteriore stretta ai movimenti su tutto il territorio nazionale. Il governo sembra essere orientato a raccogliere le pressanti richieste da diverse regioni.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24