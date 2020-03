Solitudine da Coronavirus, non poter vedere amici e parenti per condividere lo stesso film e le stessa serie tv pesa? Ora arriva Netflix Party

La solitidine da Coronavirus si combatte anche con la tecnologia. Se una delel cose che in questi gironi di isolamento forzato manca di più è la compagnia, nessun problema. Arriva Netflix Party che aiuterà tutti, specie gli appassionati di serie tv e di cinema, a condividere lo stesso le loro esperienze seppure in modo virtuale e asettico.

In pratica è un’estensione che è possibile installare gratuitamente su Google Chrome. Netflix Party consentirà di sincronizzare la riproduzione di film e serie tv direttamente da Netflix con tutti gli amici, alla stessa ora e con le stesse modalità. Quindi chi soffre la mancanza degli amici non avfrà più bisogno di chattare con loro o videochiamarli.

Netflix Party servirà “a connettersi con gli amici e organizzare serate film a distanza”. come spiega direttamente il player. E oltre a mettere in sincronia la riproduzione dei film, aggiungerà anche una chat di gruppo ai propri contenuti Netflix preferiti. Quindi ognuno potrà commentare in diretta da lì, senza utilizzare altri strumenti.

Serie tv e film in contemporanea, così Netflix Party sconfigge il Coronavirus

Accedere al nuovo servizio è intuitivo. Sarà sufficiente andare sul sito www.netflixparty.com e installare l’estensione sul proprio dispositivo. Non sono previsti al momento costi aggiuntivi ma serve utilizzare Google Chrome. Netflix Party non funziona sugli altri broswer come Microsoft Edge, Firefox o Safari.

Scaricata l’applicazione, l’utente potrà invitare tutti gli amici che vuole attraverso un link privato. A quel punto e solo allora il film o la serie tv partiranno in perfetto sincronismo per tutti i partecipanti. Inoltre una chat alla destra dello schermo consentirà a tutte le persone collegate di poter commentare in diretta quello che succede.

Per partire basterà andare sul sito ufficiale e cliccare “Install Netflix Party”. Verrete reindirizzati sul Chrome Web Store, e una volta cliccato “Add to Chrome” l’estensione sarà disponibile e pronta all’uso. Netflix Party in realtà non è un’estensione ufficiale della piattaforma streaming, ma è stata creata grazie a una raccolta fondi su Patreon. Tra le novità ci sono anche l’espansione ad altri siti internet con contenuti streaming, l’introduzione di nuove emoji e di una voice chat.

