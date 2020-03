USA, forte scossa di terremoto nello Utah: ecco gli ultimi aggiornamenti in diretta sulla situazione

Non bastava l’emergenza legata alla vasta diffusione del Covid-19 anche in America a creare abbastanza allarmismo nella popolazione a stelle e strisce, ora è stata segnalato anche un violento sisma che ha coinvolto la parte occidentale del paese.

Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito lo stato dello Utah, nei dintorni della città di Salt Lake City, poco dopo le 7 del mattino, ora locale. A confermarlo il Geological Survey degli Stati Uniti.

Le fonti di informazione locali fanno sapere che si è trattato del terremoto più violento nella zona dal 1992, secondo lo Utah Emergency Management.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Trump teme la recessione e Wall Street affonda

USA, forte scossa di terremoto nello Utah: la situazione

La giornalista di ESPN, Holly Rowe, ha twittato che è stata “appena svegliata dalla scossa di terremoto di magnitudo 5,7 a Salt Lake City“.

“Siamo tutti al sicuro“, ha twittato Rowe. “Per favore, pregate per non avere altre scosse di assestamento. Per favore, pregate per tutti noi“.

L’epicentro del terremoto è stato individuato a nord-est di Magna, secondo l’indagine geologica degli Stati Uniti.

Sette scosse di assestamento hanno colpito poco dopo, di cui la forte di magnitudo 3.9.

L’ultimo terremoto di questa portata ha colpito San Giorgio nel 1992, ed è stato di portata 5.9, secondo il Dipartimento della pubblica sicurezza dello Utah.

Alcune persone stanno segnalando interruzioni di corrente sul lato ovest vicino all’aeroporto internazionale di Salt Lake City e danni all’interno delle loro case. La situazione è in continuo aggiornamento.

BREAKING: Preliminary 5.7-magnitude earthquake strikes 10 miles east of Salt Lake City, Utah, USGS reports. https://t.co/Lj3L7v6xsu pic.twitter.com/7XFs4zxm3T — ABC News (@ABC) March 18, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> USA, il Coronavirus ha colpito tutti i 50 Stati federati