Uno studio del National Institutes of Health dimostra che il coronavirus resta sui materiali per giorni e giorni

Il coronavirus può restare nell’aria e nelle goccioline di saliva fino a 3 ore, mentre sulle superfici per diversi giorni. Nello specifico, sul cartone per 24 ore mentre fino a 3 giorni su plastica acciaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Coronavirus, la super offerta di Berlusconi alla Regione Lombardia

Coronavirus resiste nell’aria e sulle superfici: a studiarlo è il NIAD

A rivelare ciò sono gli esperimenti condotti dall’Istituto nazionale per le malattie infettive degli Stati Uniti (Niaid) facente parte dei National Institutes of Health (Nih). Ora chi di dove si sta occupando di pubblicare lo studio sul New England Journal of Medicine.

“I nostri risultati indicano che è possibile la trasmissione del coronavirus tramite l’aerosol e i materiali sui quali si deposita, dal momento che il virus resta vitale nell’aerosol per più ore e sulle superfici per giorni”, affermano gli esperti.

Buona raccomandazione è dunque quella solita, ovvero, di evitare assembramenti e di uscire di casa ancor più avendo contatti con altre persone. Inoltre si consiglia di disinfettare spesso le superfici sulle quali ci si poggia.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, ospedali trasformati in edifici per ONG: la denuncia

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24