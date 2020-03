L’Italia è sempre più unita contro il Coronavirus, e dal web spuntano video da tutta Italia. Gli Italiani cantano dal balcone in attesa di uscire di casa.

L’Italia è ai piedi del Coronavirus, un’epidemia che ha fermato un paese intero. Ma tra tutti gli effetti negativi che stanno impattando il paese c’è una nota più che lieve. Infatti sembra proprio che gli italiani si siano uniti in questo momento di crisi.

Da Nord a Sud si canta, in un clima di festa ma non in strada, dai balconi. Infatti è partito un vero e proprio flash-mob nello stivale, con la gente che canta e balla dai propri balconi. La scelta della musica è la più disparata.

C’è chi intona semplicemente l’inno di Mameli, chi invece si affida ai classici come “Volare” di Domenico Modugno, e chi invece attenendosi alla propria musica sceglie qualche pezzo classico tipico della regione. A Napoli infatti spopola “Napul’è” di Pino Daniele e “Abbraciame” di Andrea Sannino.

Coronavirus, i video dei flash-mob dal mondo Social

Così nelle ultime ore stanno spopolando sui social i video dei vari flash-mob, un’iniziativa che ha trovato grandissimo successo nella nostra penisola, anche tra i politici. A confermarlo è Virginia Raggi, sindaco di Roma che ha scritto: “Affacciamoci alle finestre e salutiamoci, cantiamo una canzone, guardiamoci perché siamo una comunità“.

Un pò ovunque sono apparse bandiere tricolore sui balconi delle persone. Nel capoluogo campano il flash-mob ha avuto un grandissimo successo, con quasi tutti i quartieri napoletani che hanno rasserenato una giornata difficile con canzoni e balli folkloristici.

Mentre invece a Tusa, piccolo paesino nel Messinese, una band chiamata “Fanfaroma” ha deciso di suonare tutti i propri pezzi dal balcone, allietando la giornata anche nel siciliano. Ad Agropoli, nota località balneare nel salernitano, il sindaco ha pensato di far girare per la città una volante della polizia che dal megafono intonava l’inno italiano.

A Roma invece direttamente dai balconi ha suonato anche qualche vip. Infatti proprio nella Capitale, armato di chitarra, ha suonato anche Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

Insomma ancora una volta la musica riesce ad allietare un momento difficile, doive siamo costretti a rimanere in casa per contenere un virus che sta paralizzando l’intero globo.

L.P.

