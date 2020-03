Tra tante vittima del Coronavirus c’è anche un 87enne guarito: la foto della sua esultanza è davvero commovente

Da quando è comparso per la prima volta in Cina, il Coronavirus si è espando in tutto il mondo provocando la morte di oltre 5mila morti e il contagio di circa 130mila. Il Covid-19 in queste settimane è arrivato, pesante come un macigno, anche in Italia, causando mille morti, oltre 12 mila malati e la chiusura di un intero paese. Tra tutte queste notizie negative, c’è spazio anche per un caso di lieto fine.

87enne guarisce dal Coronavirus ed esulta: la foto fa il giro del mondo

In queste ore sta facendo il giro del web la notizia e l’immagine di un anziano paziente cinese di 87 anni, guarito dal Coronavirus, che esulta dal suo letto di ospedale. Non è il primo caso di persona molto anziana che riesce a superare l’infezione da Covid-19, visto che i medici e le cronache ci raccontano come sia proprio questa categoria ad essere più a rischio. Una notizia positiva che ridà speranza a tutta l’umanità in questo momento di sconforto per chi sta combattendo il virus.

L’immagine che sta spopolando sul web ritrae questo 87enne, ricoverato al Renmin Hospital di Wuhan in Cina, che dopo aver ricevuto la notizia di essere risultato negativo al Coronavirus e quindi di essere guarito, esulta con i pugni in segno di vittoria. Un pizzico di buon umore che non guasta in questo momento.

