Passeggero della Circumvesuviana di Napoli si rifiuta di mantenere la distanza e prende a testate il macchinista

Le istruzioni sono chiare, TV, radio e qualsiasi emittente esistente manda centinaia pubblicità al giorno: con il rischio contagio Coronavirus ci sono delle regole da rispettare. Più che regole, si fa affidamento al buonsenso delle persone che cercano di evitare quelle che – in Italia – sono modi di fare frequenti. E’ stata imposta una distanza di sicurezza non per tenerci distanti, ma per evitare di fare un regalo al virus che salta da un ospite all’altro.

A quanto pare, un passeggero della Circumvesuviana di Napoli, non ha ben appreso il concetto. Pare che l’uomo volesse obbligatoriamente superare la catena installata per evitare il contatto tra il personale ed i passeggeri. Quando gli è stato fatto notare il divieto – benché non si sappia in che modalità – l’uomo ha ben pensato di sferrare una testata in pieno volto al macchinista.

Macchinista colpito a Napoli, le parole del direttore EAV

Appresi i fatti avvenuti all’altezza di Porta Nolana, il direttore EAV, Umberto De Gregorio ha riferito: “Si tratta di un troglodita che evidentemente non ha capito che in caso di contagio di un nostro macchinista o capotreno, dovrebbero mettersi in quarantena decine di colleghi e questo potrebbe comportare la sospensione del servizio della circumvesuviana. Lo ho detto e ribadisco: i nostri lavoratori stanno dimostrando un grande senso di responsabilità e di spirito di servizio. Rispettiamoli”.