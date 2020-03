Coronavirus: nuovo bollettino giornaliero dall’Ospedale Spallanzani di Roma. Ecco tutti i dati aggiornati relativi alla casistica nell’ospedale romano.

L’Istituto Nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani ha da poco rilasciato il nuovo bollettino odierno, con i dati relativi ai pazienti ricoverati nella struttura. Stando ai dati, riportati da Skytg24, sono 73 i positivi ricoverati nell’ospedale romano.

Coronavirus: i dati dello Spallanzani di Roma

Tra i 73 casi positivi ricoverati, come annunciato dall’ospedale, 13 sembrano essere in situazione più delicata. C’è però anche un dato positivo. I numeri rilasciati dall’odierno bollettino parla anche di 295 dimessi.

Nel frattempo, sono arrivati anche gli annunci del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relativi al nuovo Cdm sull’emergenza Coronavirus. Il Premier ha annunciato che sono stati stanziati 25 miliardi di euro, da non utilizzare immediatamente, ma a disposizione per far fronte ad ogni tipo di difficoltà.

F.A.