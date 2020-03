Ostia, palazzina evacuata dopo l’intervento degli operatori sanitari per un caso sospetto di Coronavirus

Una giornata particolarmente concitata ad Ostia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. Prima un caso che ha riguardato una palazzina a via della Baleari 182. Un paziente sospetto è stato prelevato dagli operatori sanitari e trasportato all’ospedale Spallanzani di Roma, polo specifico per la cura dei casi di Covid-19. Per sicurezza è stato posto in quarantena preventiva tutto il condominio dove l’uomo risiedeva. Si teme che anche altri inquilini abbiano subito il contagio. L’infermiere ha spiegato durante l’intervento: “C’è un sospetto Coronavirus. Siamo in troppi per andare tutti in un presidio, sono 14 giorni di isolamento volontario in casa”.

Ostia, palazzina messa in quarantena per caso sospetto di Coronavirus

Oltre al caso sopra citato e documentato attraverso il video, Ostia ha registrato un altro caso di positività. Un’operatrice socio sanitaria dell’ospedale “Grassi” è risultata positiva al tampone per Covid-19. E’ ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Era assente dal luogo di lavoro dal 25 gennaio, quindi è stato escluso un possibile contagio da parte dei colleghi di reparto (Ostetrica e Ginecologia) e degli altri operatori del nosocomio di Ostia.

La donna si era recata allo Spallanzani per una presunta polmonite, con sintomi piuttosto acuti.

