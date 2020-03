Vasco Rossi, Coronavirus: “In Usa pochi casi registrati perchè il tampone è caro, 3200 dollari a persona”

Il Coronavirus non si ferma di certo in Italia. Dopo la notizia della prima vittima in Inghilterra, arrivano anche le conferme dell’allargamento dei contagi in Francia e Germania. Al momento l’Europa sembra essere la più colpita, dopo che in Cina i casi stanno via via calando di giorno in giorno. Ma in realtà anche gli Stati Uniti stanno vivendo un’emergenza piuttosto grande. Primi decessi registrati in California e nella costa occidentale, con diversi nuovi contagi registrati nelle ultime ore. Sempre pochi però in proporzione a quanto sta avvenendo al di qua dell’Oceano. Una spiegazione piuttosto logica è però da ricercare nei controlli. Si perchè in America per poter effettuare un tampone ed accertare l’infezione da Covid-19, si devono pagare ben 3200 dollari! Un prezzo assurdo che sta rallentando inevitabilmente lo screening dei malati.

A parlare del prezzo spropositato dei tamponi in California ci ha pensato anche Vasco Rossi, con un post sul proprio profilo Instagram

“Il virus è arrivato anche in California. Ancora pochi i casi accertati. Anche perché i tamponi costano 3200 dollari (sì avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo“. Il rocker italiano, che si trova attualmente a Los Angeles, ha dato quindi la spiegazione sul perchè negli Usa ancora non si percepisca la gravità del Coronavirus.

“Ecco qual è il reale motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia“, prosegue Vasco.

“Chissà quanti si sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente…meditate!“. La conclusione è legata anche all’inevitabile stoccata nei confronti dei media americani che stanno dipingendo l’emergenza italiana come qualcosa di avulso dal loro contesto.

Il pensiero su Instagram del cantante di Zocca è stato accompagnato da una mascherina diciamo del tutto particolare. Guardate qui:

