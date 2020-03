Terribile incidente in provincia di Torino, questa sera: le vittime due uomini

In provincia di Torino il terribile incidente mortale. E’ successo questa sera a Bruzolo, in Val di Susa, dove un uomo di 58 anni, Michele Conia, ha probabilmente accusato un malore mentre era alla guida di una Meriva e percorreva la strada statale 25 per Moncenisio, all’altezza della ditta Raicam. Sul suo tragitto ha, purtroppo, incontrato una Fiat Punto con alla guida un ragazzo di 36 anni, Maicol Sibille.

Michele ha invaso la corsia opposta e l’incidente è stato fatale. Scenario macabro all’arrivo del 118 che a nulla ha potuto. Maicol era in condizioni visibilmente gravi, tant’è che è morto poche ore dopo all’ospedale di Susa, per Michele invece nulla da fare: è morto sul colpo.

