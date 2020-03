Anche nel Regno Unito si è verificato il primo morto per il Coronavirus: è allerta anche oltre la Manica

Il Coronavirus è arrivato a uccidere anche Oltre Manica, E’ di pochi minuti fa la notizie del primo morto per il Covid-19 nel Regno Unito, dopo quello inglese deceduto il 28 febbraio in Giappone sulla nave Diamond Princess. Come riportato dalla ‘BBC‘ si tratta di un uomo anziano con patologie pregresse, ricoverato all’ospedale Royal Berkshire, vicino alla città di Reading.

Ora è allerta anche nel Regno Unito, dove fino a oggi sono stati registrati 115 casi positivi al Coronavirus, in continuo aumento rispetto ai giorni scorsi. Ora il Covid-19 ha provocato la prima vittima sul territorio britannico. E’ un anziano della contea di Berkshire, nel centro-sud dell’Inghilterra, che secondo quanto riportato dalla BBC aveva già delle patologie pregresse.

Il Royal Berkshire Hospital ha confermato che il paziente era stato ricoverato per altri motivi, ma ieri era stato trovato positivo al test. La Gran Bretagna piange la seconda vittima, dopo quella contagiata sulla nave Diamond Princess, ferma per diversi giorni nella baia di Yokohama in Giappone. Ora anche oltre la Manica c’è grande apprensione per spegnere gli eventuali focolai di epidemia che potrebbero scatenarsi.

