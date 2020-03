La cantante americana Katy Perry sul proprio account Twitter ha lanciato un annuncio che fa letteralmente impazzire i suoi fan

Katy Perry, nota cantante americana, ha annunciato ai suoi fan di essere incinta. La donna lo ha fatto dopo la mezzanotte italiana attraverso il video ufficiale del brano Never worn white dove ha svelato il pancione. La 35enne è dal 2016 partner dell’attore Orlano Bloom che ha già un figlio di 9 anni avuto con la modella Miranda Kerr. Poi, attraverso Twitter, fa una battuta “Sarà un’estate strapiena”. Nel video si vede Perry completamente ricoperta di fiori mentre indossa un abito lungo bianco che mette in risalto la pancia.

Katy Perry, matrimonio in vista con Orlando Bloom?

Ad ogni modo la canzone si riferisce ad un matrimonio ed alcuni versi fanno: “Grazie a Dio sei stato abbastanza uomo da venire da me, hai risposto alle preghiere di mia mamma. Mi hai fatto la domanda, ho detto “Sì”. Ma ora ho paura”. Negli ambienti di Gossip si vocifera infatti che la coppia Perry-Bloom avrebbe dovuto sposarsi il prossimo giugno in Giappone. A far saltare tutto, però, sarebbe stato il diffondersi del coronavirus soprattutto in Asia.

Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer… 🎶♥️🙂 #NeverWornWhite is out now https://t.co/mjuyUEO7wr pic.twitter.com/GUZSSeL3l2 — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020



