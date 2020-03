Coronavirus, l’ex juventino Poulsen è finito in quarantena preventiva ad Amsterdan. Ha avuto contatti con un suo vecchio compagno, poi positivo.

Il Coronavirus sbarca nel campionato olandese e colpisce l’Ajax. Christian Poulsen, vice dell’allenatore ‘lanciere’ ten Hag nella squadra di Amsterdam, da poche ore è in quarantena. Una decisione presa in maniera autonoma e con lui ci sono anche altri due collaboratori del club.

Il motivo è semplice. Nei giorni scorsi Poulsen, che da un paio di anni ha amesso con il calcio giocato per dedicarsi alla panchina è entrato in contatto con un suo ex compagno, Thomas Kahlenberg. Quest’ultimo ha partecipato, insieme ad altre persone, alla festa per i 40 anni di Poulsen, ma nelle ultime pore è risultato positivo al tampone del Coronavirus.

Il danese non lamenta nessun sintomo, al contrario del suo vecchio compagno che milita ancora nel Brondby. Il suo club oggi ha confermato di aver messo in quarantena ben tredici persone che hanno assistito alla partita insieme Kahlenberg. Il Lyngby ha fatto lo stesso con tre suoi calciatori (Ornskov, Jorgensen e da Silva).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus-calcio: ora spuntano 18 regole obbligatorie da seguire

Coronavirus, la positività di Poulsen interessa anche l’Inter in coppa

Cristian Poulsen è famoso in Italia per i suoi trascorsi con la maglia della Juventus, ma anche per quello sputo di Francesco Totti in Italia-Danimarca degli Europei 2008. E pure per gli scontrtoi durissimi con Gennaro Gattuso, rimasti agli annali. Ma soprattutto con il suo Ajax la settimana scorsa ha affrontato, perdendo, il Getafe in Europa League. Ora gli spagnoli saranno avversari dell’Inter negli Ottavi e il pensieri già inquieta.

Ma cosa succederebbe in Italia se anche solo un calciatore di serie A risultasse positivo? Quasi sicuramente sarebbe la mazzata finale sul campionato. In fondo è suiccesso lo stesso con il Girone A della Serie C dopo le positivoità di alcuni giocatori della Pianese. da due settimane le partite sono ferme e la Juventus Under 23 di fatto è in quarantena.