In Russia, alla festa della nota influencer Ekaterina Didenko, sono morte tre persone ed altre sei sono in terapia intensiva

Doveva essere una festa per celebrare il 29esimo compleanno, ma si è trasformata in tragedia. Siamo in Russia e la festa era della nota influencer Ekaterina Didenko. Organizzate nella propria casa, ci sono stati 3 morti ed altre 6 persone ora in terapia intensiva. Il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Russia, 3 morti e 6 feriti ad una festa: ecco perché

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la tragedia sarebbe avvenuta per avvelenamento da anidride carbonica. Questo perché, nell’acqua della piscina, è stato immerso del ghiaccio secco. Esso, passando dallo stato liquido allo stato gassoso, produce bolle di CO2 e crea un effetto nebbia sulla superficie. A gettare il ghiaccio sarebbe stato il marito della 29enne star di Instagram con la volontà di creare un effetto ottico che avrebbe dovuto stupire i presenti. Tra le vittime c’è proprio l’artefice di tuto, Valentino Didenko, morto poco dopo il trasporto in ospedale. Altri due ragazzi, Natalia Monakova e Yuri Alfero, entrambi di 25 anni, anche hanno perso immediatamente la vita. Altre sei persone sono in terapia intensiva per le ustioni. Ekaterina ha pubblicato un video su Instagram: “Sono viva, sono dietro le porte di un reparto di terapia intensiva”. La ragazza, che ha due figli, è una farmacista e sul suo profilo dà consigli sui farmaci da banco.

LEGGI ANCHE—> USA 2020, Biden vince le primarie in South Carolina e sfida Trump