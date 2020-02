Una donna a Roma, nella zona Policlinico-Nomentano, è stata investita da uno scooter: di seguito le condizioni della vittima

Stamane, intorno alle ore 10:00, a Roma, nella zona Policlinico-Nomentano, una donna è stata investita da uno scooter Piaggio Liberty 125 all’altezza di via Regina Margherita. Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di indagini. Sta di fatto che il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso nell’attesa che arrivassero un’ambulanza ed un’automedica. La donna è stata poi trasportata al Policlinico Umberto I ed affidata al personale sanitario. Ad intervenire per primi sul luogo sono state due pattuglie di carabinieri con i miliari che, in attesa dell’arrivo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno svolto i primi accertamenti e regolato il traffico veicolare della zona. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto la donna essere investita mentre percorreva regolarmente le strisce pedonali.

Incidente a Roma: ma cosa si rischia ad investire un pedone sulle strisce?

Coloro che, alla guida di qualsiasi mezzo, non rispettano il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce, vanno a violare l’articolo 191 del Codice della Strada. Se questi vengono colti in flagrante, rischiano dai 163 ad i 652 euro di multa. Qualora la situazione veda feriti o morti, si aggrava ancor più. Nel primo caso il conducente dovrà rispondere dei danni causati ex articolo 2054 del Codice civile, mentre la seconda ipotesi rientra nel cosiddetto omicidio stradale. La pena massima può essere di 18 anni e prevedere il ritiro della patente di guida.

